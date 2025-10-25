Lautaro-Conte quasi alle mani! "Tira stoca**o", Napoli-Inter e il finale sguaiato

Napoli–Inter si è trasformata in un vero e proprio campo minato di nervosismo. Tutto è nato da alcune proteste provenienti dalla panchina partenopea nei confronti di Dumfries. Da lì, in pochi secondi, il clima è degenerato: parole grosse, spintoni e un parapiglia che ha coinvolto anche Antonio Conte e Lautaro Martínez, due che si conoscono fin troppo bene. L’attaccante argentino, capitano dell’Inter e simbolo della squadra di Chivu, è intervenuto a difesa del compagno o, forse, per mettere a tacere la panchina avversaria. Nel trambusto, però, il suo sguardo è incrociato proprio quello del tecnico del Napoli. Il Toro ha rivolto al suo ex allenatore alcuni gesti di scherno come a dire "stai avendo paura", accendendo la miccia della tensione. Conte, mai tipo da restare in silenzio, ha replicato furiosamente: "Tira, tira, tira sto ca**o!", parole che hanno reso ancora più incandescente il clima a bordocampo, con entrambi gli staff pronti a separarli.