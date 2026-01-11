Inter-Napoli: orario, probabili formazioni, dove vedere in tv e streaming la Serie A

Una notte a San Siro che vale molto più di tre punti. L'Inter infatti ospita il Napoli in una sfida che può segnare un passaggio chiave nella corsa scudetto. L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (cinque vittorie e tre pareggi), pareggiando le due più recenti, e l'ultimo successo dei partenopei al Meazza contro i nerazzurri risale al 30 aprile 2017 (1-0 con gol di Callejon). Il Napoli, invece, è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro l'Inter in campionato (una vittoria e tre pareggi) e solo una volta ha registrato più match consecutivi senza sconfitta contro i nerazzurri nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A, tra maggio 2013 e novembre 2015 (sei in quel caso). A partire dagli anni 2000, però, l'Inter ha vinto solo due delle 19 sfide disputate nel girone di ritorno contro il Napoli in Serie A (con nove pareggi e otto sconfitte), entrambe per 2-0 a San Siro, il 28 luglio 2020 e il 16 aprile 2016.