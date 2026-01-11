Inter-Napoli: orario, probabili formazioni, dove vedere in tv e streaming la Serie A

Una notte a San Siro che vale molto più di tre punti. L'Inter infatti ospita il Napoli in una sfida che può segnare un passaggio chiave nella corsa scudetto. L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (cinque vittorie e tre pareggi), pareggiando le due più recenti, e l'ultimo successo dei partenopei al Meazza contro i nerazzurri risale al 30 aprile 2017 (1-0 con gol di Callejon). Il Napoli, invece, è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro l'Inter in campionato (una vittoria e tre pareggi) e solo una volta ha registrato più match consecutivi senza sconfitta contro i nerazzurri nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A, tra maggio 2013 e novembre 2015 (sei in quel caso). A partire dagli anni 2000, però, l'Inter ha vinto solo due delle 19 sfide disputate nel girone di ritorno contro il Napoli in Serie A (con nove pareggi e otto sconfitte), entrambe per 2-0 a San Siro, il 28 luglio 2020 e il 16 aprile 2016.
Dove vedere Inter-Napoli: diretta tv e streaming
La partita tra Inter e Napoli è in programma a San Siro alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Inter-Napoli, le probabili formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Chivu. A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Acerbi, Augusto, Cocchi, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Bonny, Esposito.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic; Rrahmani, Buongiorno, Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Olivera, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Vergara, De Chiara, Lang, Ambrosino, Lucca.
ARBITRO: Doveri. ASSISTENTI: Alassio-Colarossi. QUARTO UOMO: Colombo. VAR: Di Bello. AVAR: Di Paolo.