Verona-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Dopo una settimana movimentata, tra cessioni, nuovi acquisti e le celebrazioni per i 126 anni di storia del club, la Lazio torna a concentrarsi su quello che conta di più: il campo. Alle 18:00, infatti, i biancocelesti saranno impegnati al Bentegodi contro l 'Hellas Verona per una partita in cui i tre punti in palio hanno un peso specifico molto importante. Tanto per i padroni di casa, rinvigoriti dalla bella figura di Napoli, quanto per i capitolini. La vittoria, per gli uomini di Maurizio Sarri , manca ormai da un mese, dall'impresa di Parma del 13 dicembre scorso in undici contro nove. Da allora, solo tre pareggi e una sconfitta, quella netta contro i partenopei. Inevitabilmente, il ritardo in classifica dalla zona che vale l'Europa comincia a farsi molto importante, per cui ritrovare il successo diventa fondamentale.

Segui Verona-Lazio LIVE sul nostro sito

Dove vedere Verona-Lazio: diretta tv e streaming

La partita tra Verona e Lazio è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta su Sky e Dazn. La diretta streaming sarà disponibile anhce su Skygo e Now.

Verona-Lazio, probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perilli, Toniolo, Nelsson, Ebosse, Slotsager, Kastanos, Al Musrati, Mosquera, Niasse, Harroui, Sarr, Ajayi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Isaksen, Noslin, Cancellieri. Allenatore: Sarri. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Provstgaard, Hysaj, Tavares, Rovella, Taylor, Pedro, Ratkov.

ARBITRO: Guida. ASSISTENTI: Mastrodonato-Bianchini. QUARTO UOMO: Arena. VAR: Meraviglia. AVAR: Fabbri.

Verona-Lazio, scopri tutte le quote