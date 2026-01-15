Como-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

COMO - Como-Milan non sarà la sfida fra Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri, come ha tenuto a sottolineare ieri il tecnico rossonero, però è evidente che la partita di stasera al Sinigaglia, una prima per quanto concerne il confronto fra i due allenatori, sarà la messa in scena di due idee di calcio differenti. Per sintetizzarla in modo brutale, il tiki-taka 2.0 di Fabregas contro il cortomuso di Allegri. Una gara che metterà di fronte due delle squadre più interessanti di questo campionato, una partita che avrà due sapori differenti.

Per il Milan la possibilità di rimanere in piena corsa scudetto e soprattutto dentro quei «primi quattro posti» che rappresentano per Allegri il Sacro Gral della stagione. Per il Como sarà un crocevia: da un lato il “vorrei ma non posso”, la sconfitta che delineerebbe i confini della stagione della squadra di Fabregas, in lotta per un posto in Europa, ma non in Champions; dall’altro il passaggio da cenerentola a principessa, entrando in lizza con le prime cinque in classifica per un piazzamento per la coppa più importante (scudetto? forse troppo).