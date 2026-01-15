Tuttosport.com
Como-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Inter in fuga, Napoli rallentato e quindi un'importante opporunitàò sia per i rossoneri che per i lariani di conquistare punti per la lotta Champions
3 min
ComoMilan

COMO - Como-Milan non sarà la sfida fra Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri, come ha tenuto a sottolineare ieri il tecnico rossonero, però è evidente che la partita di stasera al Sinigaglia, una prima per quanto concerne il confronto fra i due allenatori, sarà la messa in scena di due idee di calcio differenti. Per sintetizzarla in modo brutale, il tiki-taka 2.0 di Fabregas contro il cortomuso di Allegri. Una gara che metterà di fronte due delle squadre più interessanti di questo campionato, una partita che avrà due sapori differenti.
Per il Milan la possibilità di rimanere in piena corsa scudetto e soprattutto dentro quei «primi quattro posti» che rappresentano per Allegri il Sacro Gral della stagione. Per il Como sarà un crocevia: da un lato il “vorrei ma non posso”, la sconfitta che delineerebbe i confini della stagione della squadra di Fabregas, in lotta per un posto in Europa, ma non in Champions; dall’altro il passaggio da cenerentola a principessa, entrando in lizza con le prime cinque in classifica per un piazzamento per la coppa più importante (scudetto? forse troppo). 

Segui la diretta di Como-Milan su Tuttosport.com

Dove vedere Como-Milan streaming e diretta tv

Como-Milan gara valida per il recupero della 16ª giornata di campionato e in programma stasera alle 20:45 allo stadio Sinigaglia di Como e sarà visibile in streaming su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Como-Milan

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Dossena, Caqueret, Roberto, Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Posch, Le Borgne, Cerri. Indisponibili: Addai, Diao, Goldaniga, Morata. Squalificati: Mancini. Diffidati: Paz.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaeker, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug. Indisponibili: Gimenez, Pavlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fofana.

Arbitro: Guida (Torre Annunziata). Assistenti: Lo Cicero e Yoshikawa. IV uomo: Pairetto. Var: Doveri. Avar: Di Paolo.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

