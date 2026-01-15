Tuttosport.com
Verona-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Nel posticipo della 16ª giornata al Bentegodi si affrontano due squadre in crisi di risultati: gli scaligeri vanno a caccia di punti salvezza, gli emiliani vogliono centrare la qualificazione alle coppe europee
3 min
Verona-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A© f gaetano-ag aldo liverani sas

VERONA - Vincere e riscattare l'ultimo difficile periodo. È questo l'obiettivo di Verona e Bologna, avversarie alle ore 18.30 allo stadio Marcantonio Bentegodi nel recupero della 16ª giornata di Serie A. Entrambe le formazioni, infatti, stanno attraversando un momento complicato. Gli scaligeri di Paolo Zanetti, reduci dal ko interno contro la Lazio (0-1), hanno racimolato un solo punto nella ultime quattro, al Maradona contro il Napoli, quando dopo essere andati negli spogliatoi sullo 0-2 sono stati rimontati nella ripresa. Gli emiliani, invece, non vincono in campionato dal 22 novembre, dal 3-0 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Da quel pomeriggio quattro sconfitte e tre pareggi per 1-1, l'ultimo al Sinigaglia contro il Como. Un ruolino di marcia che ha costretto Vincenzo Italiano a rivedere le proprie ambizioni e fare i conti con una classifica che ora sorride un po' meno. 

SEGUI VERONA-BOLOGNA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Verona-Bologna: diretta tv e streaming

Verona-Bologna, recupero della 16ª giornata di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Marcantonio Bentegodi e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214). 

Le probabili formazioni di Verona-Bologna

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Gagliardini, Serdar, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. Allenatore: Zanetti. 

A disposizione: Perilli, Toniolo, Ebosse, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Al Musrati, Orban, Fall, Niasse, Harroui, Sarr, Isaac. 

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Rowe, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano. 

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Miranda, Zortea, Fabbian, Moro, Pobega, Sulemana, Dallinga, Immobile, Orsolini. 

ARBITRO: Mariani di Aprilia. ASSISTENTI: Bindoni-Alassio. IV UFFICIALE: Massa. VAR: Camplone. ASS. VAR: Di Bello.

 

 

 

