Verona-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

VERONA - Vincere e riscattare l'ultimo difficile periodo. È questo l'obiettivo di Verona e Bologna, avversarie alle ore 18.30 allo stadio Marcantonio Bentegodi nel recupero della 16ª giornata di Serie A. Entrambe le formazioni, infatti, stanno attraversando un momento complicato. Gli scaligeri di Paolo Zanetti, reduci dal ko interno contro la Lazio (0-1), hanno racimolato un solo punto nella ultime quattro, al Maradona contro il Napoli, quando dopo essere andati negli spogliatoi sullo 0-2 sono stati rimontati nella ripresa. Gli emiliani, invece, non vincono in campionato dal 22 novembre, dal 3-0 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Da quel pomeriggio quattro sconfitte e tre pareggi per 1-1, l'ultimo al Sinigaglia contro il Como. Un ruolino di marcia che ha costretto Vincenzo Italiano a rivedere le proprie ambizioni e fare i conti con una classifica che ora sorride un po' meno.