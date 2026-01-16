Pisa-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

PISA - Ad aprire la 21ª giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno, sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 alla Cetilar Arena, già Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, tra Pisa e Atalanta. I toscani, reduci dal pareggio per 2-2 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese, hanno bisogno di punti per cercare di mantenere la categoria. Al giro di boa la squadra di Alberto Gilardino ha conquistato una sola vittoria, quella contro la Cremonese firmata Idrissa Touré l'ormai lontanto 7 novembre 2025, e fin qui ha messo insieme appena 13 punti occupando l'ultimo posto in classifica insieme all'Hellas Verona. La Dea, invece, dopo una partenza con il freno a mano tirato sotto la gestione di Ivan Juric, sembra aver ritrovato la quadra da quando in panchina siede Raffaele Palladino: cinque vittorie nelle ultime sei, con l'unico passo falso in casa contro la capolista Inter. Mercoledì alle 21, poi, gli orobici ospiteranno i baschi dell'Athletic Bilbao nel settimo turno della fase campionato di Champions League. Lo scorso 24 agosto a Bergamo, al debutto in campionato, finì 1-1 con Scamacca che pareggiò in apertura di ripresa il momentaneo vantaggio ospite arrivato nella prima frazione di gioco grazie all'autorete di Hien.