Pagelle Verona-Bologna: Orban due guizzi e un gol e mezzo. Sempre il solito Orsolini, bene Giovane

Si è conclusa con la vittoria dei rossoblù la sfida del Bentegodi tra il Verona e il Bolgona, con la squadra di Italiano che si è imposta sugli scaligeri per 2-3. A sbloccare la gara sono stati proprio i padroni di casa grazie alla rete di Orban, che sembrava aver portato speranze e buon auspicio al popolo veronese. Gioia che però è costretta ad interrompersi bruscamente, prima per la rete del pareggio di Orsolini, poi per quella del soprasso realizzata da Odgaard. Pochi istanti prima della chiusra del primo tempo arriva anche il gol di Castro, che sigilla il match mettendolo in cassaforte sul punteggio di 1-3. Nella ripresa i gialloblù provano a rientrare in partita e un'autorete di Freuler a 20 minuti dalla fine riaccende le speranze, ma non basta. Gara che si conclude dunque con il risultato di 2-3.
Pagelle Verona
Montipò 6 Ne becca tre, ma con colpe piuttosto limitate.
Nunez 5 L'uomo in maggiore difficoltà della linea gialloblù.
Slotsager (1' st) 6 Esordio in serie A del danese. Non male.
Nelsson 5.5 Tiene botta nel duello con Castro, che però riesce comunque a segnare.
Valentini 5 Suda diverse camicie nella copertura di Orsolini, quando l'ala del Bologna si accentra. Il fatto è che deve coprire troppo campo.
Niasse 6 Dalla sua parte soffre quando si abbassa, ma tiene la posizione alta.
Cham (31' st) ng.
Serdar 5.5 Si sbatte, però incide poco.
Giovane (7' st) 6 Tenta una “cilena”, ma non ha grande fortuna nell'occasione.
Al Musrati 5 Corre molto; qualche volta va in affanno, e paga errori importanti. Infatti Zanetti lo toglie.
Gagliardini (7' st) 5.5 Prova a ritagliarsi uno spazio nel cuore del match, con risultati alterni.
Bernede 6.5 Fallisce un comodo pallonetto su buco di Vitik. Si rifà con l'inarrestabile galoppata dell'1-0.
Bradaric 6.5 Ritmo e profondità a sinistra.
Sarr 5.5 Molto attivo: la sua velocità ha qualche volta buon gioco contro i difensori rossoblù. Poteva però far meglio sulla stoccata per il possibile 3-3.
Mosquera (37' st) ng.
Orban 7 Sfrutta nel modo migliore l'assist di Bernede. Provoca l'autorete di Freuler.
All. Zanetti 5.5 La qualità del Verona è quella che è. Tuttavia dà la spinta per provarci fino in fondo, dimostrando di crederci ancora al cento per cento.
Pagelle Bologna
Ravaglia 6.5 Salva risultato su Sarr nell'ultima parte di gara.
Holm 5 Fuori posizione sul gol di Orban.
Zortea (34' st) ng.
Vitik 5 Dorme nel primo tempo su un lancio di Montipò. Balla spesso e volentieri.
Heggem 7 Solido e concreto. Eccellenti un paio di recuperi nella ripresa.
Miranda 6 Agisce come al solito nelle due fasi. Molto fa e qualcosa disfa.
Freuler 6 Dirige da regista basso con l'usuale sagacia tattica. Impreciso però nella chiusura da cui nasce l'autogol.
Pobega 6 Dà il meglio quando si proietta dentro l'area veronese.
Moro (20' st) 5.5 Non dà grande copertura.
Orsolini 7 Rivede la luce: decimo gol in stagione dell'Orso con un imprendibile sinistro a giro.
Fabbian (45' st) ng.
Odgaard 7 Cerca spazi, svariando soprattutto a destra. Mette nell'angolo il prezioso suggerimento di Dominguez. Quarta rete in campionato. Rinato.
Ferguson (34' st) 6 Lotta quando il Bologna ha maggior bisogno di far legna.
Dominguez 7 Dimostra tanta voglia di fare. Assist di gran pregio per il 2-1.
Castro 7 Segna il tris con un tracciante che abbina potenza e precisione.
Immobile (20' st) 5 Niente. Passeggia.
All. Italiano 6 Boccata d'ossigeno, dopo 7 gare senza vittorie. La difesa è però troppo disorganizzata.
ARBITRO Mariani 6.5 Dirige bene senza mai perdere la bussola.
