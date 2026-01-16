Pagelle Verona-Bologna: Orban due guizzi e un gol e mezzo. Sempre il solito Orsolini, bene Giovane

Si è conclusa con la vittoria dei rossoblù la sfida del Bentegodi tra il Verona e il Bolgona, con la squadra di Italiano che si è imposta sugli scaligeri per 2-3. A sbloccare la gara sono stati proprio i padroni di casa grazie alla rete di Orban, che sembrava aver portato speranze e buon auspicio al popolo veronese. Gioia che però è costretta ad interrompersi bruscamente, prima per la rete del pareggio di Orsolini, poi per quella del soprasso realizzata da Odgaard. Pochi istanti prima della chiusra del primo tempo arriva anche il gol di Castro, che sigilla il match mettendolo in cassaforte sul punteggio di 1-3. Nella ripresa i gialloblù provano a rientrare in partita e un'autorete di Freuler a 20 minuti dalla fine riaccende le speranze, ma non basta. Gara che si conclude dunque con il risultato di 2-3.