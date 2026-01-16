Serie a su Dazn: gli ascolti di andata superano i 112 milioni. Juve in testa

Milan-Roma ha fatto il botto

- Con i recuperi della 16ª giornata, rinviata per la Supercoppa, che si sono giocati ieri, il girone di andata del massimo campionato si chiude ufficialmente. Le prime 19 giornate di Serie A Enilive su Dazn hanno totalizzato 112.261.756 spettatori complessivi, un dato che certifica una crescita del 18% rispetto alla scorsa stagione. Un trend positivo che si riflette anche nella media per turno, salita stabilmente, dopo le prime due giornate di avvio di campionato, a 6,1milioni di spettatori. In cima alla classifica degli ascolti per squadra troviamo la Juventus con 22.337.106 di spettatori totali, seguita da Milan (21.219.326), Inter (20.742.805), Napoli (18.647.512), Roma (14.513.261) e Lazio (10.541.133). A chiudere il ranking del girone di andata, quasi a parimerito, Parma (5.885.629) e Pisa (5.868.847).

Sul gradino più alto del podio delle partite del girone di andata più viste su Dazn troviamo Milan-Roma che ha incollato allo schermo 2.396.708 di tifosi, con l'allenatore rossonero che ha vinto la sfida contro Gasperini in un San Siro infuocato. Subito dietro Inter-Milan (2.136.298 spettatori), con il Milan che si è aggiudicato l’andata del derby meneghino numero 245 grazie alla rete di Pulisic e al rigore parato da Maignan a Calhanoglu. Al terzo posto Juventus-Milan (1.919.092 spettatori) con il big match all'Allianz Stadium finito senza reti. In coda, invece, le partite più contenute del girone infrasettimanale della 9ª giornata: Como-Verona con 37.516 spettatori e Genoa-Cremonese con 30.826. Il campionato ha appena superato il giro di boa con il girone di ritorno che è iniziato da sole due giornate e una classifica aperta che tiene viva la corsa scudetto.