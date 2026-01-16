Serie a su Dazn: gli ascolti di andata superano i 112 milioni. Juve in testa

Milan-Roma ha fatto il botto
Sul gradino più alto del podio delle partite del girone di andata più viste su Dazn troviamo Milan-Roma che ha incollato allo schermo 2.396.708 di tifosi, con l'allenatore rossonero che ha vinto la sfida contro Gasperini in un San Siro infuocato. Subito dietro Inter-Milan (2.136.298 spettatori), con il Milan che si è aggiudicato l’andata del derby meneghino numero 245 grazie alla rete di Pulisic e al rigore parato da Maignan a Calhanoglu. Al terzo posto Juventus-Milan (1.919.092 spettatori) con il big match all'Allianz Stadium finito senza reti. In coda, invece, le partite più contenute del girone infrasettimanale della 9ª giornata: Como-Verona con 37.516 spettatori e Genoa-Cremonese con 30.826. Il campionato ha appena superato il giro di boa con il girone di ritorno che è iniziato da sole due giornate e una classifica aperta che tiene viva la corsa scudetto.
ASCOLTI IN MILIONI
JUVENTUS 22.337.106
MILAN 21.219.326
INTER 20.742.805
NAPOLI 18.647.512
ROMA 14.513.261
LAZIO 10.541.133
ATALANTA 9.914.495
FIORENTINA 9.250.009
COMO 9.039.771
BOLOGNA 8.510.401
SASSUOLO 7.564.253
CREMONESE 7.481.783
TORINO 7.195.520
GENOA 7.155.994
CAGLIARI 7.030.467
UDINESE 6.956.261
LECCE 6.686.399
VERONA 6.478.092
PARMA 5.885.629
PISA 5.868.847