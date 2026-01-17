Udinese-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

UDINE - È tutta un’altra Inter, quella che si appresta a fare visita all’Udinese oggi pomeriggio al Bluenergy Stadium. Alla faccia del calendario asimmetrico, la squadra di Cristian Chivu ritrova i bianconeri alla seconda giornata di ritorno, dopo averli accolti a San Siro alla seconda di andata. Non un bel ricordo, e il caldo dell’ultimo giorno di agosto non c’entra granché: quella sconfitta interna, maturata con il risultato di 2-1, resta, insieme al secondo tempo di Napoli, la peggior prestazione stagionale dei nerazzurri. Da quella sconfitta in poi, con le medio-piccole l’Inter non ha più sbagliato nulla trovandosi oggi in testa da sola a +3 sul Milan e +6 sul Napoli. In un campionato che non è così scontato sarà deciso dal bilancio negli scontri diretti, visto l’affollamento in vetta e il fatto che finora nessuna squadra si sia davvero distinta in questo genere di partite, è un tesoretto che a Chivu invidiano un po’ tutti gli avversari. Per batterle davvero tutte manca, appunto, solo l’Udinese.
Mister Runjaic sprona i suoi credendoci ma non sarà facile, considerando la forma di entrambe le squadre e l'assenza di Zaniolo in casa friulana. Non semplice sostituire l'ex Roma, in un reparto che ha visto l'infortunio di Buksa, la partenza in prestito di Iker Bravo al Las Palmas e il ritorno recente di Bayo dalla Coppa d'Africa
Udinese-Inter gara valida per la 21ª giornata di campionato e in programma oggi alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine e sarà visibile in streaming su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Udinese-Inter
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Atta; Davis. Allenatore: Runjaic.
A disposizione: Nunziante, Padelli, Sava, Goglichidze, Zemura, Kamara, Ehizibue, Lovric, Zarraga, Modesto, Piotrowski, Gueye, Bayo. Indisponibili: Nuksa, Zaniolo. Squalificati: Zaniolo. Diffidati: Karlstrom.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Calligaris, Taho, Acerbi, Akanji, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Bovo, Diouf, Mkhtaryan, Zielinski, Bonny, Thuram. Indisponibili: Calhanoglu, Di Gennaro, Dumfries, Martinez, Palacios. Squalificati: nessuno. Diffidati: Calhanoglu.
Arbitro: Di Bello (Brindisi). Assistenti: Bercigli e Zingarelli. IV uomo: Feliciani. Var: Mazzoleni. Avar: La Penna.