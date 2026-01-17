Udinese-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

UDINE - È tutta un’altra Inter, quella che si appresta a fare visita all’Udinese oggi pomeriggio al Bluenergy Stadium. Alla faccia del calendario asimmetrico, la squadra di Cristian Chivu ritrova i bianconeri alla seconda giornata di ritorno, dopo averli accolti a San Siro alla seconda di andata. Non un bel ricordo, e il caldo dell’ultimo giorno di agosto non c’entra granché: quella sconfitta interna, maturata con il risultato di 2-1, resta, insieme al secondo tempo di Napoli, la peggior prestazione stagionale dei nerazzurri. Da quella sconfitta in poi, con le medio-piccole l’Inter non ha più sbagliato nulla trovandosi oggi in testa da sola a +3 sul Milan e +6 sul Napoli. In un campionato che non è così scontato sarà deciso dal bilancio negli scontri diretti, visto l’affollamento in vetta e il fatto che finora nessuna squadra si sia davvero distinta in questo genere di partite, è un tesoretto che a Chivu invidiano un po’ tutti gli avversari. Per batterle davvero tutte manca, appunto, solo l’Udinese.

Mister Runjaic sprona i suoi credendoci ma non sarà facile, considerando la forma di entrambe le squadre e l'assenza di Zaniolo in casa friulana. Non semplice sostituire l'ex Roma, in un reparto che ha visto l'infortunio di Buksa, la partenza in prestito di Iker Bravo al Las Palmas e il ritorno recente di Bayo dalla Coppa d'Africa