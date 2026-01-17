Napoli-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

NAPOLI - L’energia elettrica che Antonio Conte ha trasmesso al Napoli, dopo lo scialbo pari interno contro il Parma, dovrebbe essere sufficiente per tenere sotto carica la squadra durante la sfida di oggi al Maradona contro il Sassuolo. Il tecnico - causa squalifica - dovrà vedersela nuovamente dalla tribuna, con la vittoria che è l’unico risultato programmato dopo tre pareggi, tutti diversi tra di loro e tanti quanti arrivati nelle precedenti 24 gare disputate in Serie A. È sufficiente guardare la classifica per intuire che un altro passo falso non è ammesso in casa Napoli e il ritorno al successo casalingo è una priorità ineludibile: gli azzurri non conquistano i tre punti a Fuorigrotta dal 2-1 sulla Juventus del 7 dicembre. Al Maradona arriva un Sassuolo con tante assenze e un mercato che per ora langue, per l’ultima gara di un trittico sulla carta improbo, dopo Juventus e Roma ora la trasferta di Napoli. Fabio Grosso ha presentato così il match: "Dobbiamo fare una grande prestazione, potrebbe anche non bastare ma non abbiamo alternative. Troviamo un avversario di livello, per noi sarà un bell’esame per capire quanta voglia abbiamo di proporre e quanto saremo in grado di resistere".