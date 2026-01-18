Colombo show a Parma, ma il Genoa manca il colpo salvezza. De Rossi a +6 dalla Fiorentina

Nessun colpo salvezza del Genoa al Tardini, dove gli uomini di Daniele De Rossi raccolgono 1 punto al termine di una gara bloccata fino al triplice fischio: 0-0 il finale. La classifica vede ora il Grifone - già reduce dal tris sul Cagliari - a quota 20 punti con un vantaggio di 6 lunghezze da Fiorentina, impegnata alle ore 15 contro il Bologna al Dall'Ara e dal Pisa, che venerdì 16 ha pareggiato con l'Atalanta. Il Parma rientra invece con 23 punti a pari merito con Sassuolo, uscito sconfitto dalla trasferta a Napoli e Torino, che alle 18 ospiterà la Roma. Il calendario vede ora Parma e Genoa impegnate domenica 25 rispettivamente contro Bologna (al Ferraris) e Atalanta (a Bergamo). A seguire, i Ducali ospiteranno la Juventus domenica 1, mentre il Grifone scenderà in campo all'Olimpico contro la Lazio venerdì 30.