Colombo show a Parma, ma il Genoa manca il colpo salvezza. De Rossi a +6 dalla Fiorentina

Nessun colpo salvezza del Genoa al Tardini, dove gli uomini di Daniele De Rossi raccolgono 1 punto al termine di una gara bloccata fino al triplice fischio: 0-0 il finale. La classifica vede ora il Grifone - già reduce dal tris sul Cagliari - a quota 20 punti con un vantaggio di 6 lunghezze da Fiorentina, impegnata alle ore 15 contro il Bologna al Dall'Ara e dal Pisa, che venerdì 16 ha pareggiato con l'Atalanta. Il Parma rientra invece con 23 punti a pari merito con Sassuolo, uscito sconfitto dalla trasferta a Napoli e Torino, che alle 18 ospiterà la Roma. Il calendario vede ora Parma e Genoa impegnate domenica 25 rispettivamente contro Bologna (al Ferraris) e Atalanta (a Bergamo). A seguire, i Ducali ospiteranno la Juventus domenica 1, mentre il Grifone scenderà in campo all'Olimpico contro la Lazio venerdì 30.
Parma-Genoa: il racconto della partita
È il Genoa a rendersi pericoloso per primo con le due conclusioni fuori specchio di Colombo nei primi 7 minuti di gioco. Il Parma prova a reagire, ma al 16' l'attaccante di proprietà del Milan guadagna un'altra palla gol negata dall'uscita puntuale di Corvi. Al 28', Bernabé scambia con Keita e si ricava lo spazio per il primo tiro in porta dei Ducali, che incontra però la pronta risposta di Leali. Allo scadere del primo tempo sono ancora gli ospiti a proporsi, con il colpo di testa di Sabelli che termina di poco a lato. Nella ripresa, il Grifone torna a tenere le redini del gioco, poi costretti a contenere la crescita degli avversari. All'87', Corvi vince un altro duello con Colombo negando il vantaggio al Genoa con un grande intervento. La gara resta comunque bloccata fino al triplice fischio: 0-0 al Tardini.