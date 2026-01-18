Fiorentina, colpo salvezza nel ricordo di Commisso: Mandragora e Piccoli stendono il Bologna

La cronaca

Partenza sprint dei toscani, che dopo un gol annullato a Ndour trovano ugualmente il vantaggio al 19' con la zampata di Mandragora su cross dalla sinistra di Gudmundsson. Subito dopo la rete il centrocampista è corso verso la panchina per raccogliere una maglia con il numero 5 e il nome 'Rocco' sulle spalle, dedica al presidente scomparso. Nel recupero del primo tempo Piccoli in scivolata sigla il raddoppio in maniera rocambolesca complice una deviazione fortuita di Freuler. Nella ripresa Italiano ribalta la squadra facendo quattro cambi in contemporanea nell'intervallo, il Bologna reagisce e accorcia le distanze, dopo un palo colpito da Rowe, con un colpo di testa di Fabbian al 43' ma il forcing finale degli emiliani non produce frutti. La squadra di Vanoli - in tribuna per squalifica - coglie così un successo prezioso in chiave salvezza salendo a 17 punti e agganciando il Lecce quartultimo. Il Bologna invece resta fermo a quota 30, all'ottavo posto.

I complimenti della famiglia Commisso

Al termine della gara di campionato fra Bologna e Fiorentina, Catherine e Giuseppe Commisso hanno chiamato il direttore generale viola Alessandro Ferrari per fare i complimenti a mister Paolo Vanoli e a tutta la squadra per come hanno giocato e per come hanno lottato dall'inizio alla fine. "Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo. Grazie di cuore", il messaggio. Negli spogliatoi Vanoli e i giocatori hanno intonato un coro dedicato al compianto presidente.