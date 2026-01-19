Tuttosport.com
Lazio-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

I biancocelesti ospitano i lariani in duello per l'Europa che sa di ultimo treno per i romani
3 min
LazioComo

ROMA - L’ultimo treno per l’Europa: la Lazio non può fallire lo scontro diretto col Como. All’Olimpico Maurizio Sarri si gioca tutto, vincendo accorcerebbe in modo decisivo sulla zona della classifica che conta, darebbe un senso diverso a un girone di ritorno che rischia di diventare altrimenti assai anonimo. Gli stop di Atalanta e Bologna, abbinato a quello della Juventus (oggi in zona Europa League), aumentano il valore del posticipo di stasera, vale per Fabregas (distante sei punti) ma soprattutto per Sarri. Che all’Olimpico non vince una gara di campionato dal 23 novembre col Lecce. Dopo il primo ko interno della stagione contro il Milan, la squadra lariana prova a riannodare i fili. Fabregas è sicuro che questo accadrà e che la sconfitta contro i rossoneri possa in qualche modo provocare una reazione immediata: «Dobbiamo trasformare in energia la frustrazione che c’è adesso. Sono io che devo trasmettere serenità alla squadra, dobbiamo continuare a giocare il nostro calcio. I ragazzi sono la mia vitamina»

Dove vedere Lazio-Como streaming e diretta tv 

Lazio-Como gara valida per la 21ª giornata di campionato e in programma oggi alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in streaming su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Lazio-Como

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Provstgaard, Hysaj, Tavares, Rovella, Vecino, Pedro, Isaksen, Ratkov. Indisponibili: Basic, Dia, Dele-Abshiru, Gigot, Patric. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cancellieri, Cataldi.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt; Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Tornquist, Vigorito, Kempf, Dossena, Caqueret, Roberto, Moreno, Kuhn, Posch, Le Borgne, Vander Brempt, Cerri. Indisponibili: Morata, Goldaniga, Addai, Diao. Squalificati: nessuno. Diffidati: Paz.

Arbitro: Fabbri (Ravenna). Assistenti: Perrotti e Cavallina. IV uomo: Feliciani. Var: Maggioni. Avar: Maresca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

