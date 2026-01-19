Lazio-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

ROMA - L’ultimo treno per l’Europa: la Lazio non può fallire lo scontro diretto col Como. All’Olimpico Maurizio Sarri si gioca tutto, vincendo accorcerebbe in modo decisivo sulla zona della classifica che conta, darebbe un senso diverso a un girone di ritorno che rischia di diventare altrimenti assai anonimo. Gli stop di Atalanta e Bologna, abbinato a quello della Juventus (oggi in zona Europa League), aumentano il valore del posticipo di stasera, vale per Fabregas (distante sei punti) ma soprattutto per Sarri. Che all’Olimpico non vince una gara di campionato dal 23 novembre col Lecce. Dopo il primo ko interno della stagione contro il Milan, la squadra lariana prova a riannodare i fili. Fabregas è sicuro che questo accadrà e che la sconfitta contro i rossoneri possa in qualche modo provocare una reazione immediata: «Dobbiamo trasformare in energia la frustrazione che c’è adesso. Sono io che devo trasmettere serenità alla squadra, dobbiamo continuare a giocare il nostro calcio. I ragazzi sono la mia vitamina»