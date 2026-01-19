Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cremonese-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Allo Zini scontro salvezza tra i grigiorossi di Davide NIcola e i gialloblù di Paolo Zanetti
3 min

CREMONA -  Alle ore 18.30, allo stadio Giovanni Zini, Cremonese e Verona si affrontano nel match salvezza valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A, la seconda del girone di ritorno. Momento complicato per entrambe le squadre: i grigiorossi, reduci dal netto ko all’Allianz Stadium contro la Juve (5-0), nelle ultime sei gare hanno racimolato appena due punti. L’ultima vittoria risale infatti al 7 dicembre con il 2-0 rimediato nell’altro scontro salvezza contro il Lecce. Con 22 punti la squadra di Davide Nicola ha un buon margine di vantaggio sulle rivali ma deve invertire la rotta per non sprofondare. Gli scaligeri, invece, sono ultimi in classifica con appena 13 punti conquistati in 20 gare. Nel recupero della 16ª giornata i gialloblù si sono arresi di fronte al Bologna al Bentegodi. Un solo punto nelle ultime cinque per i ragazzi di Paolo Zanetti, il clamoroso 2-2 al Maradona contro i campioni d’Italia del Napoli di Antonio Conte. Lo scorso 15 settembre, nel match d'andata in Veneto, finì 0-0. 

SEGUI CREMONESE-VERONA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Cremonese-Verona: diretta tv e streaming

Cremonese-Verona, posticipo della 21ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona e sarà visibile in diretta su Dazn. 

Le probabili formazioni di Cremonese-Verona

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Zerbin; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola. 

A disposizione: Silvestri, Nava, Floriani Mussolini, Faye, Folino, Ceccherini, Vazquez, Johnsen, Moumbagna, Sanabria. 

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Ebosse, Slotsager; Niasse, Gagliardini, Serdar, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. Allenatore: Zanetti. 

A disposizione: Perilli, Toniolo, Ebosse, Oyegoke, Kastanos, Orban, Fall, Herroui, Sarr.

ARBITRO: Arena di Torre Annunziata. ASSISTENTI: Costanzo-Cipressa. IV UFFICIALE: Colombo. VAR: Di Paolo. ASS. VAR: Piccinini. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS