Cremonese-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

CREMONA - Alle ore 18.30, allo stadio Giovanni Zini, Cremonese e Verona si affrontano nel match salvezza valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A, la seconda del girone di ritorno. Momento complicato per entrambe le squadre: i grigiorossi, reduci dal netto ko all’Allianz Stadium contro la Juve (5-0), nelle ultime sei gare hanno racimolato appena due punti. L’ultima vittoria risale infatti al 7 dicembre con il 2-0 rimediato nell’altro scontro salvezza contro il Lecce. Con 22 punti la squadra di Davide Nicola ha un buon margine di vantaggio sulle rivali ma deve invertire la rotta per non sprofondare. Gli scaligeri, invece, sono ultimi in classifica con appena 13 punti conquistati in 20 gare. Nel recupero della 16ª giornata i gialloblù si sono arresi di fronte al Bologna al Bentegodi. Un solo punto nelle ultime cinque per i ragazzi di Paolo Zanetti, il clamoroso 2-2 al Maradona contro i campioni d’Italia del Napoli di Antonio Conte. Lo scorso 15 settembre, nel match d'andata in Veneto, finì 0-0.