Il Como schianta la Lazio e avvisa Juve e Roma: uragano Paz, Fabregas sogna la Champions

Il Como rialza la testa e torna alla vittoria contro la Lazio . Dopo il pareggio con il Bologna e la brutta e sfortunata sconfitta contro il Milan di Allegri, i lariani conquistano un'importante vittoria all'Olimpico di Roma contro i biancocelesti. La squadra di Fabregas consolida ulteriormente il sesto posto in classifica, recuperando tre punti alla Juventus di Spalletti. Il Como si trova, infatti, a quota 37 punti in classifica, a sole due lunghezze dai bianconeri usciti sconfitti dalla trasferta di Cagliari. Tre punti d'oro, dunque, per i lariani, così come tre sono i gol inflitti dalla squadra di Fabregas alla Lazio. Il match andato in scena all'Olimpico si sblocca subito: al 2' è Baturina ad aprire le marcature con un tiro che s'insacca alla destra di Provedel. Il Como alimenta la propria manovra offensiva nonostante il vantaggio, tant'è che al 24' trova anche il gol del raddoppio col solito Nico Paz . Nove minuti più tardi Fabbri assegna un calcio di rigore ai lariani, con il talento argentino che si presenta dal dischetto facendosi ipnotizzare da Provedel.

Super Nico Paz vola sull'Olimpico: Lazio travolta

Il secondo tempo inizia, ancora una volta, nel segno del Como: al 49' i lariani calano il tris ed a timbrare il cartellino è ancora una volta Nico Paz. Il fuoriclasse argentino mette dunque a segno la prima doppietta in Serie A, trascinando alla vittoria i propri compagni, sempre più coinvolti nella corsa all'Europa. Procede il periodo grigio della Lazio, che ha raccolto una sola vittoria - quella contro il Verona - nelle ultime cinque partite e costretta anche a fare i conti con le partenze di Castellanos e Guendozi. Dal mercato sono arrivati Ratkov e Taylor per sostituire i due calciatori nello scacchiere di Sarri, il quale dovrà sicuramente invertire la rotta per smuovere la classifica. Lazio che resta ferma al 9° posto in classifica a 28 punti, e alla prossima giornata affronterà il Lecce di Di Francesco. Il Como se la vedrà, invece, con il Toro di Baroni.