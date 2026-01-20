Yildiz, non solo sanzione sul campo. Modesto multato per "critica irrispettosa" all'arbitro: Giudice Sportivo

"Il Giudice Sportivo , premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno i sostenitori delle società Bologna, Cagliari, Cremonese, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Milan, Pisa, Roma, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori." Questo è quanto recita la nota del Giudice Sportivo in merito alle ammende assegnate alle squadre sopracitate. Per quanto riguarda, invece, gli squalificati di giornata, non prenderanno parte alla 22esima i seguenti calciatori: Danilo Cataldi (Lazio), Juan Miranda (Bologna) e Leo Ostigard (Genoa), i quali hanno rimediato la quinta ammonizione.

Juventus, i provvedimenti per Yildiz e Modesto

Tra gli ammoniti di giornata c'è anche Kenan Yildiz - il quale non era diffidato -, per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria. Il calciatore della Juventus ha ricevuto anche un’ammenda da €2.000 per il comportamento antisportivo manifestato nel corso della gara contro il Cagliari, dalla quale gli uomini di Spalletti sono usciti sconfitti. Sempre in ambito Juve è arrivata anche la sanzione per Francois Modesto "per avere, al termine della gara, rivolto una critica irrispettosa nello spogliatoio nei confronti del Direttore di gara". Il direttore tecnico dei bianconeri dovrà, quindi, pagare un'ammenda di €10.000.

Serie A: tutte le sanzioni della 21esima giornata

Ad aver ricevuto un cartellino giallo nel corso della giornata appena conclusa, non sono stati soltanto i calciatori precedentemente citati. La lista degli ammoniti, infatti, è piuttosto lunga e rientrano al suo interno i seguenti tesserati: Lewis Ferguson (Bologna) e Lautaro Valenti (Parma) per proteste nei confronti del direttore di gara; Ivan Smolcic (Como), Gianluca Mancini (Roma), Ylber Ramadani (Lecce), Mattia Zaccagni (Lazio), Federico Bonazzoli (Cremonese), Vitinha (Genoa), Alessandro Circati (Parma), Francesco Coppola (Pisa), Edoardo Iannoni (Sassuolo), Adrian Ismajli (Torino), Jamie Vardy (Cremonese), Carlos Augusto (Inter), Emil Holm (Bologna), Mario Pasalic (Atalanta), Jari Vandeputte (Cremonese), Jan Vranckx (Sassuolo), Koni De Winter (Milan), Jacob Ondrejka (Parma), Stefan Posch (Como), Giorgio Scalvini (Atalanta); Nicolò Rovella (Lazio) e Alex Valle (Como) per comportamento non regolamentare in campo. Scatta invece la diffida per i seguenti calciatori: Luca Pellegrini e Alessio Romagnoli (Lazio), Nikola Vlasic (Torino).