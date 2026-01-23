Calciomercato Serie A: Ederson piace all'Atletico Madrid, le mosse di Lazio, Como e Fiorentina

L’asse di mercato tra Atletico Madrid e Atalanta potrebbe partorire nei prossimi giorni un altro affare dopo quelli andati a buon fine per Ruggeri e Raspadori. All’insegna del più classico dei non c’è due senza tre occhio al centrocampista Ederson , che da tempo ha comunicato alla dirigenza della Dea l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 per volare altrove. Preferibilmente in Spagna dove il Cholo Simeone lo aspetta a braccia aperte. Pronto un contratto fino al 2030 al doppio di quanto ora guadagna a Bergamo: la palla passa alla famiglia Percassi che non vorrebbe privarsi del brasiliano, ma che sa come questa sia l’ultima finestra di mercato per massimizzare gli introiti dalla vendita del classe 1999.

Lazio e Como: le manovre in entrata ed uscita

A proposito di cessioni: la Lazio si appresta a salutare Mandas (andrà al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto per 20 milioni) e Romagnoli (spinge per volare all’Al Sadd di Mancini, in Qatar). Come vice Provedel è in arrivo Motta dalla Reggiana; per la difesa l’ultima idea è Doekhi (Union Berlino). Restando in tema di difensori: il Como è in chiusura per il centrale Cuenca (Barcellona) e per il terzino sinistro Kaiki (Cruzeiro). Attaccanti protagonisti della giornata: ufficiale Cheddira in prestito con diritto di riscatto (4 milioni) al Lecce dal Napoli. La punta ha militato nella prima parte di stagione nel Sassuolo, che ora potrebbe puntare su Nzola (in uscita dal Pisa, ma di proprietà della Fiorentina). Si registrano poi passi avanti tra Cagliari e Parma (sfuma l’arrivo dal Benfica del gioiellino Schjelderup, va al Bruges) per completare lo scambio che prevede il trasferimento in terra ducale di Luvumbo in cambio di Cutrone che farebbe il percorso inverso.

Fiorentina, non solo Dzeko e Richardson in uscita

Lo stesso Cagliari è vicino a un talento uruguaiano: Albarracin (classe 2005) del Boston River. L’idea del club di Giulini è di farlo arrivare subito in Europa per farlo inserire gradualmente nel calcio italiano. Continua a lavorare per rinforzarsi la Fiorentina, la cui priorità è ora un centrale: crescono le quotazioni di Niakaté, a patto che il Braga apra alla formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto sono ufficiali gli addii alla Viola di Dzeko (passato per 1 milione allo Schalke) e Richardson (accasatosi in prestito con diritto di riscatto al Copenaghen). E coi bagagli in mano c’è Kouamè, che piace al Pisa e alla Sampdoria. Sempre molto attiva la Cremonese che aspetta il via libera dal Napoli per il difensore Marianucci e ha chiesto al Genoa il centrocampista Thorsby: pronto per il norvegese un contratto fino al 2028. A fargli posto sarà Sarmiento, destinato a tornare in Inghilterra al Brighton, che lo girerà a sua volta al Middlesbrough; manca solo la firma per il passaggio di Vazquez al Belgrano. Infine l’Udinese cede Brenner al Vasco da Gama.

