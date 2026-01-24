La Lazio di Sarri non punge e la svolta non arriva: solo 0-0 a Lecce

LECCE - Pari senza reti al Via del Mare nel posticipo del sabato tra Lecce e Lazio . Un punto a testa per Di Francesco e Sarri con i giallorossi ad avere qualche rimpianto in più rispetto ai biancocelesti al termine della partita. Lecce che guadagna un punto sul terzultimo posto approfittando della sconfitta della Fiorentina con il Cagliar i , Lazio a quota 29 con la zona Europa che si allontana sempre di più.

Traversa di Ramadani

Partono meglio gli ospiti senza riuscire a preoccupare Falcone, alla fine il primo lampo della partita al 19' è dei i padroni di casa: Coulibaly ci prova dalla distanza, attento Provedel. Biancocelesti che non riescono ad incidere e allora è Ramadani al 39' a creare la grande occasione della prima frazione, con la conclusione da fuori area che si stampa sulla traversa. Timido il tentativo nel finale per gli uomini di Sarri con un buon fraseggio a liberare Lazzari, ma il suo cross è anticipato dalla lettura difensiva di Siebert su Zaccagni.

Termina senza reti

Sarri sprona i suoi nello spogliatoio, la Lazio torna aggressiva in campo e al 54' l'asse Zaccagni-Dia porta al primo tiro della partita verso la porta giallorossa con Falcone bravo ad opporsi all'attaccante senegalese in uscita bassa. I due tecnici provano a cambiarla con la panchina: Cheddira e Sottil da una parte, Dele-Bashiru, Ratkow e Provstgaard dall'altra. Il nuovo arrivato in Salento prova a farsi vedere al 70', la sua conclusione dai 30 metri esce di poco sul fondo. Anche l'altro sostituto scelto da Di Francesco si mette in mostra con una punizione al 75' che impegna Provedel alla respinta. Al 90' lo squillo di Taylor con il tiro dal limite che esce di poco. Dopo 5' di recupero termina 0-0 al Via del Mare.