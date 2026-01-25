Atalanta-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

L’Atalanta ospita il Parma all’incontro valido per la 22ª giornata di campionato - all’andata al Tardini finì 1-1 - . La Dea torna in campo alla New Balance Arena dopo la bruciante sconfitta in Champions contro l’Atletico Bilbao. Un 3-2 che ha confermato le tante certezze della formazione di Raffaele Palladino, in controllo del gioco per oltre 50 minuti, ma che al contempo ha messo a nudo le gravi lacune sul piano mentale: così anche nell’ultima uscita di campionato contro il Pisa all’Arena Garibaldi terminata 1-1 con pareggio nel finale dei padroni di casa. Dall’altra parte del campo ci sono ora i Ducali di Carlos Cuesta, reduci da due 0-0 consecutivi con Genoa e Napoli (recupero 16ª giornata). La prossima giornata, l'Atalanta scenderà in campo a Como (01/02). Prima però, l'ultima di Champions contro L'Union Saint-Gilloise (28/01). Il Parma ospiterà invece la Juventus (01/02) e a seguire sarà impegnata contro il Bologna al Dall'Ara (08/02).
Atalanta-Parma: diretta e dove vederla
La sfida tra le formazioni di Palladino e Cuesta è in programma alle ore 15 di domenica 25 gennaio. Sarà possibile assistere all’evento in streaming sulla piattaforma Dazn e in diretta tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
Segui Atalanta-Parma sul nostro sito.
Atalanta-Parma: le probabili formazioni
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor, Bernasconi; Ederson, Pasalic; De Ketelaere, Raspadori, Lookman; Krstovic. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Sportiello, Rossi, Kossounou, Djimsiti, Kolasinac, De Roon, Zappacosta, Musah, Sulemana, Samardzic, Maldini, Scamacca.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Rinaldi, Casentini, Drobnic, Britschgi, Troilo, Ordonez, Estevez, Cremaschi, Benedyczak, Almqvist, Mikolajewski, Djuric.
Arbitro: Sacchi; Assistenti: Peretti - Bianchini; Quarto uomo: Massimi; VAR: Nasca; Ass. VAR: Marini.