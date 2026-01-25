Atalanta-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

L’Atalanta ospita il Parma all’incontro valido per la 22ª giornata di campionato - all’andata al Tardini finì 1-1 - . La Dea torna in campo alla New Balance Arena dopo la bruciante sconfitta in Champions contro l’Atletico Bilbao. Un 3-2 che ha confermato le tante certezze della formazione di Raffaele Palladino, in controllo del gioco per oltre 50 minuti, ma che al contempo ha messo a nudo le gravi lacune sul piano mentale: così anche nell’ultima uscita di campionato contro il Pisa all’Arena Garibaldi terminata 1-1 con pareggio nel finale dei padroni di casa. Dall’altra parte del campo ci sono ora i Ducali di Carlos Cuesta, reduci da due 0-0 consecutivi con Genoa e Napoli (recupero 16ª giornata). La prossima giornata, l'Atalanta scenderà in campo a Como (01/02). Prima però, l'ultima di Champions contro L'Union Saint-Gilloise (28/01). Il Parma ospiterà invece la Juventus (01/02) e a seguire sarà impegnata contro il Bologna al Dall'Ara (08/02).