Roma-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Con l'Inter a +6 la trasferta romana per il Milan diventa già uno spartiacque della stagione come per i giallorossi nella lotta Champions
3 min
RomaMilan

ROMA - In fondo, per dirla alla Max Allegri, è matematica. Dunque la classifica è lì, chiara: Inter prima a 52 punti, poi Milan a 46, Napoli a 43, Roma a 42, Como a 40 (dopo il netto successo di ieri col Torino) e Juventus a 39. Questa sera all’Olimpico, dopo aver buttato un orecchio un po’ alla radio e un occhio un po’ sui tablet per capire come finirà Juventus-Napoli alle 18, Roma e Milan si giocheranno tre punti pesanti. È evidente che il campionato riserverà ancora molte curve - 16 turni dopo questa giornata -, diversi scontri diretti, però è chiaro che il risultato della sfida fra la banda di Gasperini e quella di Allegri potrà dire molto sulle ambizioni scudetto delle due squadre. Certamente, considerando i punti in classifica anche delle altre avversarie, la corsa Champions sarà lunga e dura, ma il risultato di Roma-Milan potrebbe dare un colore diverso alle ambizioni delle due contendenti. 

Dove vedere Roma-Milan streaming e diretta tv

Roma-Milan gara valida per la 22ª giornata di campionato e in programma oggi alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in streaming su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soué, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Vasquez, Gollini, Tsimikas, Ziolkoeski, Pisilli, El Aynaoui, Arena, Pellegrini, Ferguson, Vaz, Venturino. Indisponibili: Angelino, Dovbyk, El Shaarawy, Hermoso. Squalificati: nessuno. Diffidati: Wesley.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Pavlovic, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug. Indisponibili: Gimenez. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fofana

Arbitro: Colombo (Como). Assistenti: Perrotti e Rossi. IV uomo: Zufferli. Var: Di Bello. Avar: Abisso.

