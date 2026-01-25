Tuttosport.com
Genoa-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Match doppiamente importante: i liguri a caccia del successo per salire a +6 sulla zona calda, i rossoblù per dare continuità
GenoaBologna
Genoa-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

GENOVA - Punti che pesano quelli in palio oggi al Ferraris contro il Bologna. La classifica in coda si accorcia sempre di più ed è fondamentale non perdere terreno dal gruppo che comprende Torino, Parma, Cremonese e Sassuolo, provando così ad allungare sul trio di coda. Genoa e genoani che hanno ancora negli occhi l'incredibile sconfitta dell'andata quando a decidere la sfida al Dall'Ara fu un rigore assegnato solo dal Var e dopo quasi dieci minuti di discussioni per un tocco impercettibile di Carboni col braccio che ancora oggi lascia perplessi. Da allora però in casa Genoa molte cose sono cambiate: a partire dal tecnico - ora De Rossi in quella sfida ancora Vieira - mentre i primi rinforzi sono già tra i convocati in attesa del recupero di Baldanz.
 Il minimo sindacale fronte Bologna sarebbe non prendere gol. I rossoblù vengono da 15 partite senza clean sheet, segno tangibile di una difesa che non funziona da due mesi. Anche nelle poche gare con lo squillo, come a Vigo o di recente a Verona, i rossoblù hanno fatto i conti con ripartenze vincenti (degli altri), mancate coperture ed erroracci da matita blu. L'ultimo della serie è stato il regalo di Natale fuori stagione del rientrante Skorupski al Celtic. Il portiere polacco sarà confermato, poiché, come si dice, sono cose che succedono. Ma certo al Bologna per ritrovare la verve perduta occorre iniziare da dietro

Dove vedere Genoa-Bologna streaming e diretta tv

Genoa-Bologna gara valida per la 22ª giornata di campionato e in programma oggi alle 15:00 allo stadio Ferraris di Genova e sarà visibile in streaming su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Genoa-Bologna

GENOA (3-5-2): Leali; Marcamdella, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Bijlow, Sommariva, Zatterstrom, Ekhator, Masini, Celik, Thiorsby, Messias, Onana, Cuenca, Sabelli, Nuredini, Cornet, Ekuban. Indisponibili: Gronbaek, Siegrist, Baldanzi. Squalificati: Ostigard. Diffidati: nessuno.

BOLOGNA (4-2-31): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castero. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Helland, Zortea, Moro, Pobega, Sohm, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Sominguez, Immobile. Indisponibili: Lucumi. Squalificati: Miranda. Diffidati: Cambiaghi.

Arbitro: Maresca (Napoli). Assistenti: Bercigli e Ceolin. IV uomo: Pairetto. Var: Maggioni. Avar: Massa.

