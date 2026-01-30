Lazio-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

ROMA - Ad aprire la 23ª giornata del campionato di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico tra Lazio e Genoa. Le due formazioni arrivano all'appuntamento in uno stato di forma diametralmente opposto: i biancocelesti, che fin qui non sono riusciti a vincere due partite di fila, dopo il netto ko interno contro il Como (0-3) nell'ultima uscita non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 al Via del Mare contro il Lecce. Tra i tifosi monta la protesta nei confronti del presidente Lotito, tanto che attraverso un comunicato ufficiale la Curva Nord ha chiesto al popolo laziale di disertare l'Olimpico. La squadra di Maurizio Sarri ha vinto solamente una delle ultime sette sfide, quella dell'11 gennaio al Bentegodi contro l'Hellas Verona (autorete di Nellson). Il Grifone, invece, ha messo insieme una striscia di cinque risultati utili consecutivi (tre pareggi e due successi) ed è reduce dal clamoroso 3-2 di Marassi contro il Bologna: sotto 2-0 fino all'ora di gioco, i rossoblù l'hanno ribaltata grazie alla straordinaria punizione di Malinovskyi e alle perle di Ekuban e Junior Messias. Per Daniele De Rossi si tratterà di un vero e proprio derby visto che è stato una leggenda e capitano della Roma.