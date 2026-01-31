Tuttosport.com
Inter-Juve, ecco quando si gioca! Anticipi e posticipi Serie A 25ª-26ª giornata: il quadro completo

La Lega calcio ha reso noti gli orari ufficiali delle prossime gare di Serie A: il giorno della gara tra bianconeri e nerazzurri
Inter-Juve, ecco quando si gioca! Anticipi e posticipi Serie A 25ª-26ª giornata: il quadro completo © Getty Images
5 min

La Lega calcio ha ufficializzato anticipi e posticipi della Serie A fino alla 26esima giornata di campionato, ovvero fino al prossimo 23 febbraio. Alla 25ª ci sarà la fondamentale sfida tra la Juventus di Luciano Spalletti e l'Inter di Cristian Chivu a San Siro, con le due compagini che scenderanno in campo il prossimo 14 febbraio - nel giorno di San Valentino - alle ore 20:45. Un sabato che potrebbe rivelarsi decisamente pirotecnico, con l'ultima sfida tra bianconeri e nerazzurri risalente allo scorso settembre, terminata con un incredibile 4-3 per la Juventus. Nel programma relativo agli anticipi ed i posticipi reso noto dalla Lega calcio Serie A, risulta anche il rinvio di una gara decisiva ai fini della qualificazione in Champions League, ovvero Milan-Como: la partita tra i rossoneri di Max Allegri ed i lariani di Cesc Fabregas, valevole per la 24ª giornata del Campionato di Serie A, è stata rinviata per la concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Sarà recuperata mercoledì 18 febbraio, con inizio alle ore 20.45. Di seguito l'elenco di tutte le partite con i rispettivi orari.

Lega Calcio: il programma della Serie A

Sarà una serata di San Valentino speciale per la Serie A Enilive: il piatto forte della 25ª giornata, Inter-Juventus, infatti è in programma sabato 14 febbraio alle 20.45. Il turno di campionato, però, comincia venerdì sera con Pisa-Milan, per proseguire il giorno successivo con Como-Fiorentina alle 15.00, e Lazio-Atalanta, alle 18.00, che anticipano il 'Derby d'Italia'. Domenica 15 febbraio all'ora di pranzo scendono in campo Udinese e Sassuolo, mentre alle 15.00 si giocano due sfide salvezza in contemporanea: Cremonese-Genoa e Parma-Verona, prima di Torino-Bologna, alle 18.00. Alle 20.45 secondo big match di giornata tra Napoli e Roma che si affrontano al Maradona 24 ore prima di Cagliari-Lecce, in programma lunedì. Mercoledì 18 febbraio alle 20.45 è programmato il recupero di Milan-Como valevole per la 24ª giornata. La 26ª giornata si apre venerdì 20 febbraio alle 20.45 con Sassuolo-Verona, mentre sabato alle 15.00 la Juve cerca la rivincita contro il Como a Torino. Alle 18.00 l'Inter vola a Lecce per far visita ai salentini e alle 20.45 il Cagliari ospita la LazioGenoa-Torino si sfidano domenica alle 12.30, poi occhi puntati sulla New Balance Arena per Atalanta-Napoli alle 15.00 e su San Siro per Milan-Parma, alle 18.00. Il programma della domenica si chiude con Roma-Cremonese, mentre il turno si conclude lunedì 23 febbraio: Fiorentina-Pisa si sfidano alle 20.45, Bologna-Udinese alle 20.45.

Serie A: anticipi e posticipi della 25ª giornata

Venerdì 13 febbraio 2026

  • PISA-MILAN ore 20.45 - DAZN

Sabato 14 febbraio 2026

  • COMO-FIORENTINA ore 15 - DAZN

Domenica 15 febbraio 2026

  • LAZIO-ATALANTA ore 18 - DAZN
  • INTER-JUVENTUS ore 20.45 - DAZN/SKY
  • UDINESE-SASSUOLO ore 12.30 - DAZN
  • CREMONESE-GENOA ore 15 - DAZN
  • PARMA-VERONA ore 15 - DAZN
  • TORINO-BOLOGNA ore 18 - DAZN/SKY
  • NAPOLI-ROMA ore 20.45 - DAZN

 Lunedì 16 febbraio 2026

  • CAGLIARI-LECCE ore 20.45 - DAZN/SKY

Serie A: anticipi e posticipi della 26ª giornata

Venerdì 20 febbraio 2026

  • SASSUOLO-VERONA ore 20.45 - DAZN

Sabato 21 febbraio 2026

  • JUVENTUS-COMO ore 15 - DAZN
  • LECCE-INTER ore 18 - DAZN
  • CAGLIARI-LAZIO ore 20.45 - DAZN/SKY

Domenica 22 febbraio 2026

  • GENOA-TORINO ore 12.30 - DAZN
  • ATALANTA-NAPOLI ore 15 - DAZN
  • MILAN-PARMA ore 18 - DAZN/SKY
  • ROMA-CREMONESE ore 20.45 - DAZN

Lunedì 23 febbraio 2026

  • FIORENTINA-PISA ore 18.30 - DAZN
  • BOLOGNA-UDINESE ore 20.45 - DAZN/SKY

Inter-Juve, ecco quando si gioca! Anticipi e posticipi Serie A 25ª-26ª giornata: il quadro completo
Serie A: anticipi e posticipi della 26ª giornata

