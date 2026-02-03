Bologna-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

BOLOGNA - Sarà un Milan quantomeno inedito quello che affronterà questa sera il Bologna di Vincenzo Italiano al Dall’Ara. Massimiliano Allegri dovrà infatti rinunciare a Saelemaekers, che ha problemi all’adduttore e non verrà rischiato dopo averlo invece fatto a Roma; a Pulisic, non convocato a causa della borsite all'ileopsoas che lo condiziona ormai da diverse settimane; e con un Leao a mezzo servizio (infiammazione fra adduttore e pube, di fatto un principio di pubalgia), col portoghese che dovrebbe dunque inizialmente sedere in panchina ed entrare solo in caso di necessità a partita in corso. Il Milan non è l'avversario più comodo per ritrovare il passo in campionato. Oggi la differenza tecnica è evidente. Comunque sia, il Bologna, che ha messo in archivio la prima fase di Europa League, deve provarci. Non è arrivato un posto tra le prime otto, ma almeno il playoff coi norvegesi del Brann lascia del tutto intonse le possibilità di proseguire il cammino in coppa. Discorso diverso per il campionato. Il Dall'Ara, che l'anno scorso era territorio minato per le altre, sta regalando soddisfazioni col contagocce ai rossoblù. L'ultima vittoria in serie A data ormai quasi tre mesi fa: 2-0 al Napoli il 9 novembre. A ciò va aggiunto il dato inquietante di Max Allegri col Bologna, il quale non ha mai perso in 25 partite giocate.