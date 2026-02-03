Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bologna-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Rossoneri in emergenza e con l'Inter a +8 non possono fallire contro i rossoblù che cercano il colpo per rilanciarsi
4 min
BolognaMilan

BOLOGNA - Sarà un Milan quantomeno inedito quello che affronterà questa sera il Bologna di Vincenzo Italiano al Dall’Ara. Massimiliano Allegri dovrà infatti rinunciare a Saelemaekers, che ha problemi all’adduttore e non verrà rischiato dopo averlo invece fatto a Roma; a Pulisic, non convocato a causa della borsite all'ileopsoas che lo condiziona ormai da diverse settimane; e con un Leao a mezzo servizio (infiammazione fra adduttore e pube, di fatto un principio di pubalgia), col portoghese che dovrebbe dunque inizialmente sedere in panchina ed entrare solo in caso di necessità a partita in corso. Il Milan non è l'avversario più comodo per ritrovare il passo in campionato. Oggi la differenza tecnica è evidente. Comunque sia, il Bologna, che ha messo in archivio la prima fase di Europa League, deve provarci. Non è arrivato un posto tra le prime otto, ma almeno il playoff coi norvegesi del Brann lascia del tutto intonse le possibilità di proseguire il cammino in coppa. Discorso diverso per il campionato. Il Dall'Ara, che l'anno scorso era territorio minato per le altre, sta regalando soddisfazioni col contagocce ai rossoblù. L'ultima vittoria in serie A data ormai quasi tre mesi fa: 2-0 al Napoli il 9 novembre. A ciò va aggiunto il dato inquietante di Max Allegri col Bologna, il quale non ha mai perso in 25 partite giocate.

Bologna-Milan quote e consigli sulle puntate

Segui la diretta di Bologna-Milan su Tuttosport.com

Dove vedere Bologna-Milan streaming e diretta tv 

Bologna-Milan gara valida per la 23ª giornata di campionato e in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Dall’Ara di Bologna e sarà visibile in streaming su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Bologna-Milan

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Franceschelli, Pessina, Helland, Casale, Joao Mario, Miranda, Ferguson, Moro, Sohm, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez. Indisponibili: De Silvestri. Squalificati: Skorupski. Diffidati: Cambiaghi.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia. Pavlovic; Athekame, Fofafa, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Torriani, Terracciano, Leao, Estupinan, Tomori, Jashari, Fullkrug, Ricci, Odogu. Indisponibili: Pulisic, Saelemaekers, Gimenez. Squalificati: nessuno. Diffidati: Rabiot, Athekame, Fofana.

Arbitro: Manganiello (Pinerolo). Assistenti: Rossi e Cavallina. IV uomo: Pezzuto. Var: Mazzoleni. Avar: Ghersini.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS