Pagelle Bologna-Milan: Modric cresce col tempo, Casale disastroso. Orsolini, Rabiot e Allegri...

BOLOGNA - Il Milan espugna il Dall'Ara e resta in scia dell'Inter capolista (+5). I rossoneri dominano la gara dal primo all'ultimo minuto mostrando una superiorità netta e chiudendo già la contesa nella prima frazione di gioco grazie alla rete di Loftus-Cheek e al calcio di rigore di Nkunku. Nella ripresa Rabiot, tra i migliori in campo, firma il 3-0 finale facendo partire la festa nel settore ospite. Continua la crisi del Bologna di Vincenzo Italiano: nelle ultime 11 gare di campionato una sola vittoria, tre pareggi e ben sette ko.
Pagelle Bologna
Ravaglia 6 Non può nulla sul vantaggio rossonero. Men che meno sul rigore. Si becca un giallo gratis, ma fa pure qualche buon intervento evitando un passivo maggiore.
Zortea 4.5 Dà ampia sensazione di insicurezza.
Casale 3 Va subito in bambola contro Loftus-Cheek. Il peggiore della linea rossoblù. Disastroso. Sbaglia pure un gol nella ripresa, ciccandola da dilettante.
Heggem 4.5 Più spaesato di altre volte. Rabiot lo lascia sul posto in occasione del tris milanista.
Miranda 4 Inizia con qualche discreta giocata, ma dura pochissimo. Incomprensibile la rimessa laterale con cui regala a Rabiot la palla del 3-0.
Lykogiannis (33' st) ng.
Freuler 4 Il geometra ha lasciato il goniometro a casa.
Moro (20' st) ng.
Ferguson 4.5 Fa una gran fatica a identificare le zolle giuste in cui provarci. Fuori fuoco.
Orsolini 4.5 Come se non ci fosse. Bernardeschi (9' st) ng Bene, ma inutile dargli un voto nel lungo garbage time.
Odgaard 5 Si spende nello schermo di Modric. Ciò gli toglie brillantezza in fase di possesso.
Rowe 6 Sempre pericoloso quando punta l'uomo. Il più frizzante in avvio, poi si sgassa.
Cambiaghi (33' st) ng.
Castro 4.5 Bel lottatore, ma il calcio non è lotta greco-romana.
Dallinga (9' st) ng Idem come Berna: non c'era più partita.
All. Italiano 4 Ha portato l'unico trofeo degli ultimi 51 anni del Bologna nella finale di Coppa Italia proprio col Milan. Senza di ciò la panchina sarebbe coi bulloni allentati.
Pagelle Milan
Maignan 6 La sua esperienza è un valore aggiunto nella gestione dei ritmi. Tra i pali non è che sia stato chiamato a chissà quale notte di lavoro.
De Winter 6 Forse è dalla sua parte che il Bologna affonda maggiormente.
Gabbia 7 Nessun problema nel controllo di Castro. Non ha mai perso nemmeno un colpo.
Pavlovic 7 Macina campo sulla sinistra, anche sfruttando un Orso troppo evanescente per metterlo in apprensione.
Athekame 6 In difficoltà quando viene puntato da Rowe. A lungo andare riesce a prendergli le misure. E' vero anche che il Bologna non brilla mai.
Tomori (22' st) ng.
Fofana 6.5 Sfortunato un suo colpo di testa nella prima parte con le squadre ancora in parità, nell'ambito tuttavia di una prova di sostanza.
Modric 7 Sale di tono col passare dei minuti. Un giovane con le spalle un po' strette, quest'altr'anno vestirà la maglia numero... beh, quello che vorrà.
Jashari (27' st) ng.
Rabiot 7 Firma l'assist dell'1-0. Chiude di fatto la gara sfruttando il regalo di Natale fuori stagione di Miranda.
Bartesaghi 6.5 Non ha bisogno di forzare nulla.
Estupinan (38' st) ng.
Lotus-Cheek 7 L'inglese spreca una ripartenza sullo 0-0, ma è freddissimo poi a insaccarla sotto il vetro di un flipper per sbloccare il risultato.
Ricci (22' st) ng.
Nkunku 7.5 Qualche lampo di gran classe. Abbattuto da Ravaglia per il sacrosanto rigore, lo trasforma poi in sicurezza: 3 su 3 in serie A.
Fullkrug (27' st) ng.
All. Allegri 7.5 Il suo Milan è signore e padrone del campo. Il plus della squadra rossonera è la capacità di prendere beneficio dall'evidente maggiore qualità.
Pagella arbitro
Manganiello 5.5 Qualche fischio in ritardo. Ininfluente.
BOLOGNA - Il Milan espugna il Dall'Ara e resta in scia dell'Inter capolista (+5). I rossoneri dominano la gara dal primo all'ultimo minuto mostrando una superiorità netta e chiudendo già la contesa nella prima frazione di gioco grazie alla rete di Loftus-Cheek e al calcio di rigore di Nkunku. Nella ripresa Rabiot, tra i migliori in campo, firma il 3-0 finale facendo partire la festa nel settore ospite. Continua la crisi del Bologna di Vincenzo Italiano: nelle ultime 11 gare di campionato una sola vittoria, tre pareggi e ben sette ko.
Pagelle Bologna
Ravaglia 6 Non può nulla sul vantaggio rossonero. Men che meno sul rigore. Si becca un giallo gratis, ma fa pure qualche buon intervento evitando un passivo maggiore.
Zortea 4.5 Dà ampia sensazione di insicurezza.
Casale 3 Va subito in bambola contro Loftus-Cheek. Il peggiore della linea rossoblù. Disastroso. Sbaglia pure un gol nella ripresa, ciccandola da dilettante.
Heggem 4.5 Più spaesato di altre volte. Rabiot lo lascia sul posto in occasione del tris milanista.
Miranda 4 Inizia con qualche discreta giocata, ma dura pochissimo. Incomprensibile la rimessa laterale con cui regala a Rabiot la palla del 3-0.
Lykogiannis (33' st) ng.
Freuler 4 Il geometra ha lasciato il goniometro a casa.
Moro (20' st) ng.
Ferguson 4.5 Fa una gran fatica a identificare le zolle giuste in cui provarci. Fuori fuoco.
Orsolini 4.5 Come se non ci fosse. Bernardeschi (9' st) ng Bene, ma inutile dargli un voto nel lungo garbage time.
Odgaard 5 Si spende nello schermo di Modric. Ciò gli toglie brillantezza in fase di possesso.
Rowe 6 Sempre pericoloso quando punta l'uomo. Il più frizzante in avvio, poi si sgassa.
Cambiaghi (33' st) ng.
Castro 4.5 Bel lottatore, ma il calcio non è lotta greco-romana.
Dallinga (9' st) ng Idem come Berna: non c'era più partita.
All. Italiano 4 Ha portato l'unico trofeo degli ultimi 51 anni del Bologna nella finale di Coppa Italia proprio col Milan. Senza di ciò la panchina sarebbe coi bulloni allentati.