Pagelle Bologna-Milan: Modric cresce col tempo, Casale disastroso. Orsolini, Rabiot e Allegri...

BOLOGNA - Il Milan espugna il Dall'Ara e resta in scia dell'Inter capolista (+5). I rossoneri dominano la gara dal primo all'ultimo minuto mostrando una superiorità netta e chiudendo già la contesa nella prima frazione di gioco grazie alla rete di Loftus-Cheek e al calcio di rigore di Nkunku. Nella ripresa Rabiot, tra i migliori in campo, firma il 3-0 finale facendo partire la festa nel settore ospite. Continua la crisi del Bologna di Vincenzo Italiano: nelle ultime 11 gare di campionato una sola vittoria, tre pareggi e ben sette ko.