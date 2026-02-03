Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milan, Allegri è l’anti Inter: 3-0 a Bologna con super Rabiot. La nuova classifica di Serie A

I rossoneri passano al Dall'Ara e rispondono ai nerazzurri di Chivu, Italiano cade ancora e si allontana dalla zona Europa
4 min
Milan, Allegri è l’anti Inter: 3-0 a Bologna con super Rabiot. La nuova classifica di Serie A© © Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

BOLOGNA - Cala il sipario sul 23° turno di Serie A con il successo del Milan che passa per 3-0 al Dall'Ara contro il Bologna. Allegri continua la serie di risultati utili consecutivi che sale a quota 22, l'ultima sconfitta risale alla prima di campionato contro la Cremonese, e risponde alla capolista Inter riportandosi a -5. Rossoneri che mantengono il vantaggio su Napoli e Juventus, allungando a 7 le lunghezze sulla Roma, al momento esclusa dalla zona Champions. Per il Bologna prosegue il momento complesso in campionato, terza sconfitta consecutiva e decima posizione con 30 punti, a -6 dal settimo posto dell'Atalanta e addirittura a -11 dalla sesta posizione del Como.

Loftus-Cheek e Nkunku, doppio vantaggio Milan

Partenza subito ad alti ritmi e all'8' il Milan costruisce subito una grande occasione: Loftus-Cheek si presenta a tu per tu con Ravaglia, tenta il dribbling ma viene fermato alla grande dal portiere bolognese. Il Bologna ci prova senza però portare grandi pericoli a Maignan e al 17' è ancora la formazione ospite a rendersi pericolosa con Fofana, che da pochi passi non trova la porta con una girata di testa. Al 20' alla fine i rossoneri passano: cross sul secondo palo per Nkunku, incornata e gran riflesso di Ravaglia, la sfera resta però in area e Rabiot è bravissimo a servire Loftus-Cheek che questa volta non perdona. La formazione di Italiano non reagisce e al 37' arriva l'episodio: Nkunku viene steso in area da Ravaglia, dal dischetto va proprio il francese che apre il piatto e firma il 2-0.

Rabiot chiude i giochi

Ad inizio ripresa si scatena subito il Diavolo e al 48' cala il tris: Miranda la combina grossa con un passaggio folle in orizzontale, Rabiot ne approfitta ed infila Ravaglia per il 3-0. Sbanda il Bologna che rischia ancora sulla fuga di Nkunku, Ravaglia rimedia ma non arriva la scossa per i rossoblù. Il Milan gestisce l'ampio vantaggio, rischia il minimo e non permette agli avversari di rimettersi in partita. Spazio per i cambi con Italiano che prova le carte Bernardeschi e Cambiaghi, Allegri manda dentro Fullkrug, Ricci e Jashari togliendo dal campo Modric. All'85' prova anche Fofana ad iscriversi al tabellino, ma Ravaglia è reattivo e gli nega il gol, all'89' si ripete sul colpo di testa di Fullkrug che va ad un passo dal poker. Al triplice fischio è festa rossonera, risposta all'Inter e zona Champions consolidata. Bologna in crisi e sempre più lontano dall'Europa.

Serie A, la classifica

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS