Fiorentina-Torino: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La Fiorentina riceve il Torino all'appuntamento valido per la 24ª giornata di Serie A. Un incontro che mette in palio tre punti utili a restituire alle rispettive tifoserie - ancora una volta - la speranza di una rinascita (all'andata finì 0-0). Tre punti che per la Viola dell'ex granata Paolo Vanoli valgono quanto l'ossigeno, con una classifica che non ha mai conosciuto un significativo allontanamento dalla zona più buia. La formazione di Marco Baroni scende invece in campo al Franchi dopo il ritrovato successo sul Lecce della giornata precedente, che ha interrotto la striscia di quattro sconfitte consecutive, tra cui il 6-0 di Como che ha spalancato ulteriormente le crepe già profonde nei rapporti con i tifosi. Al successo è poi seguita l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Inter, che ha comunque lasciato soddisfatto il tecnico. Il calendario della Fiorentina prevede poi la trasferta al Sinigaglia del 14 febbraio e a seguire il ritorno in Conference League contro lo Jagiellonia di giovedì 19. L'agenda del Torino prevede invece la gara interna con il Bologna di domenica 14 e la trasferta di Genova del 22.