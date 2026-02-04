Baroni fiducioso dopo la sconfitta contro l'Inter: "Soddisfatto della prestazione, ma dobbiamo..."

All'U-Power Stadium, un Inter rimaneggiata dal turnover stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia, superando il Torino per 2-1. A decidere il primo match dei quarti di finale, ci pensano Bonny e Diouf: per i granata, invece, ha segnato Kulenovic. La partita si è giocata a Monza, visto l'impiego di San Siro per l'imminente cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. I granata hanno tentato più volte la via del pari, trovando anche il gol del 2-2 con Prati annullato poi per fuorigioco. Pur correndo qualche rischio, i ragazzi di Chivu quasi col minimo sforzo passano il turno. In semifinale troveranno la vincente di Napoli-Como, in programma il 10 febbraio. Al termine della gara ha parlato il tecnico del Torino Marco Baroni, il quale ha analizzato la prestazione dei suoi e l'amara sconfitta rimediata contro la squadra di Chivu.

Baroni: "Soddisfatto della prestazione, dobbiamo sempre crederci"

"Sono soddisfatto della prestazione di questa sera. Nel primo tempo siamo stati ordinati, ma purtroppo un po' passivi. Per esempio, non siamo riusciti ad uscire forti con aggressività sui loro esterni. Nel secondo tempo siamo andati meglio e la squadra ha dimostrato di essere viva". Lo ha dichiarato Marco Baroni, allenatore del Torino, ai microfoni di Italia Uno, dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Inter. "Siamo rimasti sempre in partita, credendoci con ordine e aggressività. Siamo scesi in campo con tre ragazzi che hanno fatto appena tre allenamenti con la squadra. La squadra deve sempre crederci e dare tutto. Abbiamo iniziato su una strada e ci crediamo. Dobbiamo sicuramente cambiare marcia: questo è il sentimento mio e della squadra. Pretendiamo di fare di più".

"Da domani alcuni infortunati rientreranno"

Baroni ha parlato poi della prova del neoacquisto Prati: "Ha fatto molto bene anche nel secondo tempo, quando l'ho schierato mezzala. È un ragazzo che abbiamo aspettato e nel quale crediamo". E su Ilkhan: "Anche Ilkhan è un ragazzo giovane ed oggi ha fatto bene“. Il tecnico del Torino ha poi concluso: “Abbiamo giocato tante partite e alcuni ragazzi che non giocavano hanno trovato spazio. Le diverse partite però ci hanno portato ad avere qualche infortunio in più ma adesso stanno rientrando quasi tutti. Da domani, alcuni giocatori precedentemente infortunati torneranno ad allenarsi in gruppo“.