Inter-Torino, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni

Benvenuti alla diretta di Inter-Torino! Le formazioni di Chivu e Baroni, reduci rispettivamente dai successi su Venezia (5-1) e Roma (3-2), scendono in campo allo Stadio Brianteo di Monza (San Siro è infatti impegnato per la cerimonia d'apertura di Milano-Cortina prevista per venerdì 6) per contendersi l’accesso alle semifinali di Coppa Italia in programma nei due appuntamenti del 4 marzo e 22 aprile. Dall’altra parte del tabellone, Atalanta-Juventus (in campo giovedì 5), Napoli-Como (10/02) e Bologna-Lazio (11/02).
19:50
L’impresa Toro all’Olimpico
Un ospite inatteso il Toro, che scende in campo a Monza contro ogni pronostico. Agli ottavi infatti, i granata sono riusciti a superare la Roma all’Olimpico con il finale di 3-2. Un risultato che ha visto la formazione di Baroni trascinata dalla doppietta di Che Adams seguita dal sigillo al 90’ di Emirhan Ilkhan.
19:40
L’infermeria granata
Il forfait di Casadei allunga la lista di indisponibili, con i già infortunati Aboukhlal, Gineitis e Simeone. Restano fuori dai campi anche Biraghi, Ilic, Ismajli e Savva.
19:35
La direzione arbitrale di Inter-Torino
Questa la designazione arbitrale dell’incontro:
Arbitro: Marchetti (Ostia Lido); Assistenti: Mondin-Ceolin; IV ufficiale: Bonacina; var: La Penna; Ass. Var: Giua.
19:30
Inter-Torino: le probabili formazioni
Queste le panchine e i possibili schieramenti di Chivu e Baroni, con il tecnico granata che dovrà fare a meno (anche) di Casadei, alle prese con un attacco febbrile. Fischio d’inizio ore 21!
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi, Cocchi; Thuram, Bonny. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Akanji, Luis Henrique, Dimarco, Carlos Augusto, Bovo, Kamate, Sucic, Zielinski, Lautaro, Pio Esposito.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Anjorin, Obrador; Adams, Kulenovic. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Israel, Siviero, Ebosse, Nkounkou, Ilkhan, Tameze, Zapata, Njie.