Inter-Torino, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni

Benvenuti alla diretta di Inter-Torino! Le formazioni di Chivu e Baroni, reduci rispettivamente dai successi su Venezia (5-1) e Roma (3-2), scendono in campo allo Stadio Brianteo di Monza (San Siro è infatti impegnato per la cerimonia d'apertura di Milano-Cortina prevista per venerdì 6) per contendersi l’accesso alle semifinali di Coppa Italia in programma nei due appuntamenti del 4 marzo e 22 aprile. Dall’altra parte del tabellone, Atalanta-Juventus (in campo giovedì 5), Napoli-Como (10/02) e Bologna-Lazio (11/02).