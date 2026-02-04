Inter-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

MONZA - Chiusa la 23ª giornata di Serie A con il netto successo del Milan al Dall'Ara contro il Bologna (0-3), alle ore 21 Inter e Torino si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia. La sfida si giocherà in una cornice insolita: il Meazza, infatti, è occupato per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina in programma venerdì 6 febbraio, motivo per cui il match si disputerà in campo neutro, a Monza, all’U-Power Stadium. Agli ottavi i nerazzurri hanno liquidato la pratica Venezia con un roboante 5-1 mentre i granata hanno già superato tre turni: dopo i successi per 1-0 contro Modena (gol di Vlasic) e Pisa (rete di Casadei) la formazione di Marco Baroni ha espugnato l'Olimpico eliminando la Roma di Gian Piero Gasperini. Girandola di emozioni, con gli ospiti avanti due volte grazie alla doppietta di Ché Adams, ripresi prima da Hermoso e poi dal 16enne Antonio Arena, a segno di testa dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo. Quando la gara sembrava ormai indirizzata verso i supplementari, ecco la zampata al 90' di Ilkhan che ha regalato il passaggio del turno al Toro. Le due formazioni sono reduci da una vittoria in campionato: i ragazzi di Cristian Chivu hanno battuto 2-0 la Cremonese allo Zini grazie alle reti di Lautaro Martinez e Zielinski ottenendo il quinto successo di fila, l’undicesimo nelle ultime dodici (unica frenata nello scontro diretto al Meazza contro i campioni d’Italia del Napoli), i granata hanno invece superato il Lecce grazie al quarto sigillo in campionato di Ché Adams interrompendo una striscia di quattro ko consecutivi. La vincente affronterà in semifinale una tra Napoli e Como, avversarie martedì 10 febbraio alle 21 al Maradona.