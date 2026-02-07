Tuttosport.com
Genoa-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La formazione di Antonio Conte è impegnata sul campo dei rossoblù nel 24° turno del campionato italiano
2 min

A Marassi per non fermarsi. Antonio Conte vuole il bis in campionato. Dopo aver battuto la Fiorentina, il tecnico cerca un altro successo contro il Genoa. Il suo Napoli deve provare a blindare almeno la zona Champions. Rimanere tra le prime quattro in classifica è vitale sotto tutti i punti di vista. In un momento difficile della stagione, il Napoli si è parzialmente rilanciato con il 2-1 alla Fiorentina, riconquistando il terzo posto in graduatoria. Ma per ritrovare continuità ecco l'esame Genoa al 'Ferraris'. I partenopei sono imbattuti in 24 delle ultime 25 sfide contro i rossoblù, ma fuori casa non vincono dal 4 gennaio (0-2 alla Lazio) e hanno già perso cinque volte su dodici.

Segui Genoa-Napoli LIVE sul nostro sito

Dove vedere Genoa-Napoli: diretta tv e streaming

La partita tra Genoa e Napoli è in programma alle ore 18 a Genova e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Probabili formazioni Genoa-Napoli

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi. A disposizione: Leali, Sommariva, Zatterstrom, Ekhator, Otoa, Masini, Messias, Onana, Sabelli, Cornet, Ekuban.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte. A disposizione: Milinkovic, Contini, Lukaku, Olivera, Giovane, Santos, Beukema, De Chiara.

ARBITRO: Massa. ASSISTENTI: Meli-Alassio. QUARTO UOMO: Manganiello. VAR: Di Bello. AVAR: Fabbri.

