Genoa-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

A Marassi per non fermarsi. Antonio Conte vuole il bis in campionato. Dopo aver battuto la Fiorentina, il tecnico cerca un altro successo contro il Genoa. Il suo Napoli deve provare a blindare almeno la zona Champions. Rimanere tra le prime quattro in classifica è vitale sotto tutti i punti di vista. In un momento difficile della stagione, il Napoli si è parzialmente rilanciato con il 2-1 alla Fiorentina, riconquistando il terzo posto in graduatoria. Ma per ritrovare continuità ecco l'esame Genoa al 'Ferraris'. I partenopei sono imbattuti in 24 delle ultime 25 sfide contro i rossoblù, ma fuori casa non vincono dal 4 gennaio (0-2 alla Lazio) e hanno già perso cinque volte su dodici.