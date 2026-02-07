Sassuolo-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

REGGIO EMILIA - Continuare la striscia positiva per mantenere il vantaggio in vetta alla classifica: questo l'obiettivo dell'Inter capolista che nel 24° turno di campionato va in scena al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo . I nerazzurri di Chivu si presentano a Reggio Emilia dopo l'ultimo successo conquistato in Coppa Italia sul campo di Monza contro il Torino, alla ricerca della quinta vittoria consecutiva in campionato che permettere di tenere dietro le inseguitrici. Bisognerà battere i neroverdi di Grosso che nelle ultime due hanno portato a casa due preziose vittorie che gli hanno permesso di allontanarsi dalla zona calda. Battere i primi della classe vorrebbe dire molto per Berardi e compagni, al momento a metà classifica ma vogliosi di continuare a salire.

Dove vedere Sassuolo-Inter

L'incontro tra le formazioni di Grosso e Chivu è in programma alle ore 18 di domenica 8 febbraio. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) nonché in streaming sulle piattaformeSkyGo, Now e Dazn.

Sassuolo-Inter: le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

ARBITRO: Chiffi. ASSISTENTI: Vecchi-Ceccon. IV UOMO: Galipò. VAR: Camplone. AVAR: Aureliano