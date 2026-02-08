Banda, gol salvezza al 90’! il Lecce stende l’Udinese e allontana la Fiorentina

È uno dei gol più pesanti della stagione del Lecce quello messo a segno da Banda al 90' minuto, quando decide la sfida contro l'Udinese su calcio di punizione e rilancia la corsa salvezza dei salentini. Al Via del Mare, gli uomini di Di Francesco indovinano l'approccio alla gara e passano in vantaggio dopo 5 minuti di gioco con Gandelman, salvo poi concedere un calcio di rigore trasformato da Solet al 26'. Poi, l'assalto finale dei padroni di casa con la traversa dell'israeliano e la splendida punizione del numero 19 giallorosso che consente al Lecce di scavalcare la Fiorentina e tirarsi fuori dalla zona retrocessione con con 21 punti e un vantaggio di 3 lunghezze dalla Viola, che sabato 7 ha vanificato nel finale il vantaggio sul Torino. Quanto ai friulani, la formazione di Runjaic cade dopo due vittorie consecutive e resta ferma a quota 32 punti. La prossima giornata, Lecce e Udinese saranno impegnate rispettivamente contro Cagliari e Sassuolo.