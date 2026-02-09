Atalanta-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

BERGAMO - Reduce dal successo per 3-0 nei quarti di Coppa Italia contro la Juve (in semifinale sarà sfida contro la vincente di Bologna-Lazio), alle ore 18.30 l'Atalanta ospita alla New Balance Arena la Cremonese nel posticipo della 24ª giornata di Serie A. La Dea ha inanellato una striscia di sei risultati utili consecutivi (quattro vittorie e due pareggi) e nell'ultimo turno ha raccolto un punto prezioso fermando sullo 0-0 il Como al Sinigaglia: in inferiorità numerica dall'ottavo minuto per il rosso diretto ad Ahanor, nel recupero Marco Carnesecchi ha ipnotizzato dal dischetto Nico Paz salvando il risultato. Dopo una prima parte di stagione molto complessa sotto la gestione di Ivan Juric, la squadra sembra aver ritrovato la quadra con Raffaele Palladino e ora è in piena lotta per un piazzamento europeo. I grigiorossi, invece, lottano per la salvezza e rispetto agli avversari hanno compiuto un percorso inverso: partiti molto bene, hanno pian piano rallentato assottigliando il vantaggio accumulato sulle rivali. I ragazzi di Davide Nicola hanno raccolto appena tre pareggi nelle ultime nove gare di campionato e non vincono dal 2-0 rifilato allo Zini al Lecce lo scorso 7 dicembre. All'andata, 25 ottobre, finì 1-1 con Brescianini che rispose al momentaneo vantaggio dei padroni di casa firmato Vardy.