Roma-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Dove vedere Roma-Cagliari: diretta tv e streaming

La partita tra Roma e Cagliari è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.

Roma-Cagliari, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Zaragoza; Malen. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Gollini, Tsimikas, Rensch, Ziolkowski, Angelino, Pisilli, Venturino, Pellegrini, Arena.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Idrissi; Esposito, Kolicsoy. Allenatore: Pisacane. A disposizione: Ciocci, Sherri, Obert, Raterink, Ze Pedro, Liteta, Sulemana, Mendy, Pavoletti, Trepy.

ARBITRO: Marcenaro. ASSISTENTI: Passeri-Trinchieri. QUARTO UOMO: Feliciani. VAR: Paterna. AVAR: Di Paolo.

Roma-Cagliari, quote e pronostico