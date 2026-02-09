Roma-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La Roma punta a interrompere la striscia di tre partite senza vittorie, la più lunga della gestione Gasperini. L'occasione si presenta stasera all'Olimpico contro il Cagliari di Fabio Pisacane, in occasione del posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. L'allenatore giallorosso deve ancora fare a meno di Paulo Dybala (lieve infiammazione della capsula laterale del ginocchio) ed Evan Ferguson (dolore alla caviglia), oltre che di Mario Hermoso (contusione al piede) e del giovanissimo Robinio Vaz (lesione di primo grado al soleo). Ai box anche Artem Dovbyk, Stephan El Shaarawy e Manu Kone. Prima convocazione per il nuovo acquisto Bryan Zaragoza che si prepara all'esordio in attacco.
Segui Roma-Cagliari LIVE sul nostro sito
Dove vedere Roma-Cagliari: diretta tv e streaming
La partita tra Roma e Cagliari è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.
Roma-Cagliari, le probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Zaragoza; Malen. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Gollini, Tsimikas, Rensch, Ziolkowski, Angelino, Pisilli, Venturino, Pellegrini, Arena.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Idrissi; Esposito, Kolicsoy. Allenatore: Pisacane. A disposizione: Ciocci, Sherri, Obert, Raterink, Ze Pedro, Liteta, Sulemana, Mendy, Pavoletti, Trepy.
ARBITRO: Marcenaro. ASSISTENTI: Passeri-Trinchieri. QUARTO UOMO: Feliciani. VAR: Paterna. AVAR: Di Paolo.