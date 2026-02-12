Roma-Juve, anticipi e posticipi: ecco quando si gioca il big match tra Gasperini e Spalletti

La Lega Serie A ha definito gli anticipi e i posticipi del 27° turno di campionato in programma da venerdì 27 febbraio fino a lunedì 2 marzo. Il big match tra Roma e Juventus chiuderà la domenica alle ore 20,45, l'Olimpico sarà l'Arena dello scontro diretto tra Gasperini e Spalletti. I bianconeri arriveranno alla super sfida con il verdetto del playoff nella massima competizione europea contro il Galatasaray, i giallorossi invece saranno a riposo visto il passaggio diretto agli ottavi di Europa League. Con l'impegno di Champions alle spalle ci saranno anche Inter e Atalanta, rispettivamente in campo sabato alle 20,45 contro il Genoa e domenica alle 15 con il Sassuolo. Fatiche europee anche per Bologna e Fiorentina che faranno calare il sipario sulla 27esima giornata: lunedì alle 18.30 e alle 20.45 contro Pisa e Udinese. Alle 18 di sabato e domenica il Napoli va in trasferta a Verona mentre il Torino ospita la Lazio.
Il programma del 27° turno
27/02/2026 Venerdì- 20.45 Parma-Cagliari (Dazn)
28/02/2026 Sabato- 15.00 Como-Lecce (Dazn)
28/02/2026 Sabato- 18.00 Verona-Napoli (Dazn)
28/02/2026 Sabato- 20.45 Inter-Genoa (Dazn-Sky)
01/03/2026 Domenica- 12.30 Cremonese-Milan (Dazn)
01/03/2026 Domenica- 15.00 Sassuolo-Atalanta (Dazn)
01/03/2026 Domenica- 18.00 Torino-Lazio (Dazn-Sky)
01/03/2026 Domenica- 20.45 Roma-Juventus (Dazn)
02/03/2026 Lunedì- 18.30 Pisa-Bologna (Dazn)
02/03/2026 Lunedì- 20.45 Udinese-Fiorentina (Dazn-Sky)
Coppa Italia, il programma ufficiale delle semifinali
La Lega Serie A ha reso noto anche il programma delle semifinali di Coppa Italia. Martedì 3 marzo si comincia con Como-Inter, alle 21.00, seguita mercoledì alla stessa ora da Lazio-Atalanta. Le date esatte delle gare di ritorno, in programma nella quarta settimana di aprile, verranno comunicate in seguito.
