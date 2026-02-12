Roma-Juve, anticipi e posticipi: ecco quando si gioca il big match tra Gasperini e Spalletti

La Lega Serie A ha definito gli anticipi e i posticipi del 27° turno di campionato in programma da venerdì 27 febbraio fino a lunedì 2 marzo. Il big match tra Roma e Juventus chiuderà la domenica alle ore 20,45, l'Olimpico sarà l'Arena dello scontro diretto tra Gasperini e Spalletti. I bianconeri arriveranno alla super sfida con il verdetto del playoff nella massima competizione europea contro il Galatasaray, i giallorossi invece saranno a riposo visto il passaggio diretto agli ottavi di Europa League. Con l'impegno di Champions alle spalle ci saranno anche Inter e Atalanta, rispettivamente in campo sabato alle 20,45 contro il Genoa e domenica alle 15 con il Sassuolo. Fatiche europee anche per Bologna e Fiorentina che faranno calare il sipario sulla 27esima giornata: lunedì alle 18.30 e alle 20.45 contro Pisa e Udinese. Alle 18 di sabato e domenica il Napoli va in trasferta a Verona mentre il Torino ospita la Lazio.