Napoli-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

NAPOLI - Pronto ad alzarsi il sipario sul big match del Maradona, una sfida caldissima tra Napoli e Roma nel posticipo del 25° turno di Serie A. Agli azzurri di Antonio Conte resta solo il campionato, dopo l'eliminazione in Champions League è arrivata quella in Coppa Italia contro il Como ai rigori: la classifica dice 49 punti, grazie anche alle due vittorie consecutive contro Fiorentina e Genoa. I giallorossi di Gian Piero Gasperini hanno invece l'occasione di agganciare proprio il Napoli in classifica, perché con il successo all'Olimpico contro il Cagliari i capitolini sono saliti a 46 punti. Tanti dubbi per i due tecnici nella scelta dei protagonisti. Da una parte Milinkovic-Savic lievemente favorito su Meret tra i pali, così come Beukema su Buongiorno in difesa. Politano verso una maglia a destra, Giovane insidia McTominay con il possibile arretramento di Elmas. Dall'altra tre ballottaggi aperti: El Aynaoui-Pisilli, Soulé-Zaragoza e Dybala-Pellegrini.
Napoli-Roma: diretta tv e streaming
Napoli-Roma, gara valida per il 25° turno di Serie A, è in programma domenica 15 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva in diretta sull'app di Dazn o su Dazn1, canale 214 di Sky. Inoltre sarà disponibile anche la diretta testuale sul sito di Tuttosport
Le probabili formazioni di Napoli-Roma
