Napoli-Como, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale, in palio c'è l'Inter 

Benvenuti alla diretta di Napoli-Como! Gli uomini di Conte tornano in campo al Maradona per contendere ai lariani l'accesso alla semifinale di Coppa Italia in programma il 4 marzo e il 22 aprile. I campioni d'Italia in carica hanno superato gli ottavi solamente dopo una interminabile lotteria dei rigori contro il Cagliari (1-1 nei tempi regolamentari), mentre la formazione di Fabregas ha eliminato la Fiorentina al Franchi, battuta in rimonta con il punteggio di 3-1, dopo aver estromesso dalla competizione prima il Südtirol (3-1) e poi il Sassuolo (3-0). Chi vince affronterà l'Inter di Chivu , uscita vincitrice dalla gara di Monza contro il Torino .

20:20

Chi vince trova l’Inter

Il vincitore della sfida tra Napoli e Como raggiungerà in semifinale l’Inter, che ai quarti ha sconfitto il Torino trascinata dalle reti di Bonny e Diouf: 2-1 il finale.

20:10

Le formazioni ufficiali di Napoli-Como

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Addai. Allenatore: Fabregas.

20:00

Napoli-Como: l’ultimo precedente in Coppa Italia

Bisogna risalire a cavallo del secondo millennio per l’ultimo precedente di Coppa Italia tra Napoli e Como. Correva la stagione 1999/2000 e dopo l’1-1 dell’andata al San Paolo (Stefano Lombardi rispose al momentaneo vantaggio ospite siglato da Alberto Comazzi), i partenopei si imposero per 2-1 (Anselmo Robbiati e Salvatore Miceli regalarono la qualificazione a Walter Novellino rendendo vano il momentaneo pareggio di Roberto De Zerbi) al ritorno in trasferta nel secondo appuntamento della fase a gironi previsto dal vecchio formato del torneo.

19:50

L’ultimo precedente tra Napoli e Como

Si è disputato il primo novembre al Maradona l’ultimo precedente tra Napoli e Como, valido per la 10ª giornata di campionato. La sfida si è chiusa con il punteggio di 0-0, con Alvaro Morata che ha fallito un calcio di rigore, parato dall’estremo difensore azzurro Vanja Milinkovic-Savic.

19:40

La squadra arbitrale

Arbitro: Manganiello (Pinerolo). Assistenti: Costanzo-L. Rossi. Quarto ufficiale: Ayroldi. Var: Gariglio. Ass. Var: Fourneau.

19:30

Le probabili formazioni di Napoli-Como

Queste le panchine e i possibili schieramenti di Conte e Fabregas: fischio d'inizio ore 21!

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Vergara, Giovane; Hojlund. Allenatore: Conte.

A disposizione: Meret, Contini, Buongiorno, Gutierrez, Spinazzola, Prisco, De Chiara, Politano, Alisson Santos, Lukaku.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Carlos, Moreno; Perrone, Caqueret; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Valle, Morata, Roberto, Lahdo, Rodriguez, Kuhn, Smolcic, Da Cunha, Addai, Pisati.

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli.