Pagelle Pisa-Milan: a scuola di magia da Modric. Fullkrug fallisce, macchia Rabiot 

Pagelle Pisa

Nicolas 6 Non giocava da maggio 2025. Sul gol di Loftus-Cheek non può nulla. Ipnotizza Füllkrug sul rigore.

Canestrelli 5.5 Inizia bene la partita, poi perde solidità specie quando entra Leao.

Caracciolo 6 Costringe Loftus-Cheek a giocare sempre spalle alla porta, ottenendo quello che voleva il suo allenatore. Solido.

Bozhinov 6 Cresce nel corso della partita. Ha un buon piede.

Touré 5.5 Non spinge molto e perde, alla distanza, il duello con Bartesaghi. Leris (41’ st) ng.

Loyola 6 La combina grossa cagionando il rigore per il Milan, poi si rifà con il suo primo gol in Serie A per il pareggio del Pisa. Durosinmi (47’ st) ng.

Aebischer 5 Macchia una partita seria con la dormita clamorosa sul gol dello 0-1 del Milan, mollando totalmente Loftus-Cheek. Akinsanmiro (12’ st) 5.5 Non dà quella spinta che avrebbe voluto Hiljemarlk.

Angori 6 Dinamico quando il Pisa si distende.

Moreo 6 Grande abnegazione difensiva, meno lucido in attacco.

Tramoni 5 Non riesce ad accendersi mai. Iling Jr. (12’ st) 6 Porta elettricità quando serve.

Stojilkovic 6 Maignan lo ipnotizza, ma l’eventuale gol sarebbe stato annullato per fuorigioco. C’è il suo zampino nel gol del momentaneo pareggio del Pisa.

All. Hiljemark 6 Non era facile far soffrire così il Milan. Ma troppo spesso la sua squadra pecca in scelte qualitative.

I voti del Milan

Maignan 6 Parata vera alla mezz’ora su Stojilkovic a evitare il vantaggio del Pisa. Loyola lo spiazza per il pari pisano.

Tomori 5.5 Partita estremamente attenta e posizionale. Poteva esser più reattivo su Stojilkovic nell’azione del pari del Pisa.

Gabbia 6 Stojilkovic gira alla larga, Moreo idem. Sbaglia qualche palla di troppo a inizio secondo tempo. Poi si riprende quando conta.

Pavlovic 6.5 Ha più libertà di spingere e si prende il rigore che poi Füllkrug sbaglia. È quello che prova a rompere la monotonia anche nel primo tempo.

Athekame 6.5 Il cross che mette sulla testa di Loftus-Cheek è di una pregevolezza rara, con l’inglese che deve solo girarla in porta. Decisamente una bella partita. Pulisic (32’ st) 6 Entra per il 4-3-3 e contribuisce a far andare in tilt il Pisa nel finale.

Fofana 5.5 Serata non di grande qualità. Ha anche dei battibecchi con Allegri su come muoversi in campo. Ricci (26’ st) 6.5 l’assist per il gol di Modric è di una pesantezza clamorosa.

Modric 7.5 Vent’anni fa circa, a Livorno, segnava il primo gol con la nazionale croata. Qui trova il secondo gol in campionato con un tocco morbido e determinante. Nel primo tempo sbaglia qualche pallone di troppo, ma si rimette subito in cattedra e risulta determinante per tener vivo il campionato.

Rabiot 5 L’espulsione nel finale di partita è una macchia pesantissima, anche perché resterà in diffida oltre a saltare il Como mercoledì sera a San Siro. Fino a quel momento, era stato tra più positivi.

Bartesaghi 6 Corre tanto, vince il duello con Touré e non si tira mai indietro. In entrambe le fasi è attento e incisivo.

Loftus-Cheek 6 Dopo aver fatto disperare Allegri per 39 minuti, trova il colpo di testa che sblocca la partita su cross perfetto di Athekame. Nel secondo tempo prova ad alzare il livello della prestazione, non ci riesce a pieno. Leao (26’ st) 6 Entra per cambiare la partita. Ha il merito di abbassare il Pisa.

Nkunku 5 Allegri gli chiede movimento per aprire il Pisa. Lui fa fatica ad accontentare il suo allenatore. Fuori all’intervallo. Füllkrug (1’ st) 5 Sbaglia male il rigore del possibile 0-2 che tiene in partita il Pisa. De Winter (45’ st) ng.

All. Allegri 6 Ventitré risultati utili consecutivi, campionato che ha ancora un senso in termini di classifica, ma contro squadre come il Pisa serve più coraggio nelle scelte iniziali, soprattutto ora che ha il potenziale offensivo per poter cambiare anche dall’inizio il sistema di gioco.

ARBITRO

Fabbri 6 Legge bene dal campo il tocco di mano di Füllkrug. Partita facile da dirigere. Sbatte fuori Rabiot per proteste.