Torino-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

I Granata di Baroni ospitano i rossoblù in profonda crisi per cercare di tornare al successo
3 min
TorinoBologna
Torino-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale © Marco Canoniero

TORINOMarco Baroni, nonostante la conferenza stampa sia stata a San Valentino, l’amore dei tifosi granata non l’ha scomodato, ma per descrivere lo sciopero della Maratona annunciato per questo pomeriggio, con gli ultras che resteranno all’esterno dello stadio, ha scelto di utilizzare il termine «passione».
Si può invece comprendere il dispiacere del tecnico nel non poter contare sul supporto della Maratona, anche perché Baroni ha 14 partite a disposizione per cambiare la propria storia al Toro e allontanare quelle voci sui suoi possibili successori che hanno già iniziato a circolare: dall’ex Juric a Italiano, che oggi con il Bologna sarà proprio il suo avversario. Dopo un’ottima prima stagione al Bologna, con tanto di vittoria della Coppa Italia (sì, proprio quel torneo in cui il Torino, nell’era Cairo, non è mai riuscito ad andare oltre ai quarti, a proposito di passione non coltivata dalla società...), il tecnico rossoblù sta ora attraversando un momento di difficoltà, come dimostrano i risultati nelle ultime 12 giornate

Torino-Bologna gara valida per la 25ª giornata di campionato e in programma stasera alle 18:00 allo stadio Dall’Ara di Bologna e sarà visibile in streaming su Dazn, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) oltre alla piattaforma Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Torino-Bologna

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal; Adams, Simeone. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Israel, Siviero, Ebosse, Lazaro, Nkounkou, Biraghi, Prati, Anjorin, Tameze, Gineitis, Kulenovic, Zapata, Njie. Indisponibili: Ilic, Ismajli, Obrador. Squalificati: nessuno. Diffidati: Aboukhlal

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Helland, Lucumì, Juan Miranda; Sohm, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Ravaglia, Casale, Zortea, Vitik, Ferguson, Moro, Orsolini, Cambiaghi, Dallinga, Odgaard, Dominguez. Indisponibili: De Silvestri, Heggem, Lykogiannis. Squalificati: Pobega. Diffidati: Cambiaghi, Ferguson, Freuler

Arbitro: Fourneau (Roma 1). Assistenti: Colarossi e Yoshikawa. IV uomo: Mucera. Var: Nasca. Avar: Mariani.

