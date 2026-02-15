Tuttosport.com
Udinese-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I friulani ricevono i neroverdi nel 25° turno del massimo campionato italiano
2 min

L'Udinese ospita il Sassuolo a Udine nel 25° turno del campionato di Serie A. I friulani sono noni in classifica con 32 punti dopo 9 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte mentre i nervoerdi sono undicesimi a quota 29, con 8 successi, 5 pari e 11 ko. Mister Runjaic vuole sfatare quello che è un autentico tabù: il lunch match. Dal suo arrivo in Italia sono state sette le sfide giocate alle 12.30, con due soli pareggi e ben cinque sconfitte. Nessuna vittoria, in un orario che non dà soddisfazioni ai bianconeri friulani.

Segui Udinese-Sassuolo LIVE sul nostro sito

Dove vedere Udinese-Sassuolo: diretta tv e streaming

La partita tra Udinese e Sassuolo è in programma alle ore 12.30 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Udinese-Sassuolo, le probabili formazioni

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. Allenatore: Runjaic. A disposizione: Nunziante, Padelli, Kabasele, Arizala, Camara, Piotrowski, Zarraga, Gueye, Buksa, Bayo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Lipani; Berardi, Thorstvedt, Lauriente; Pinamonti. Allenatore: Grosso. A disposizione: Satalino, Zacchi, Felipe, Garcia, Wranckx, Iannoni, Bakola, Fadera, Moro, Volpato, Nzola.

ARBITRO: Ferrieri Caputi. ASSISTENTI: Preti-Trinchieri. QUARTO UOMO: Manganiello. VAR: Maggioni. AVAR: Chiffi.

Udinese-Sassuolo, quote e pronostico

