Udinese-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

L'Udinese ospita il Sassuolo a Udine nel 25° turno del campionato di Serie A. I friulani sono noni in classifica con 32 punti dopo 9 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte mentre i nervoerdi sono undicesimi a quota 29, con 8 successi, 5 pari e 11 ko. Mister Runjaic vuole sfatare quello che è un autentico tabù: il lunch match. Dal suo arrivo in Italia sono state sette le sfide giocate alle 12.30, con due soli pareggi e ben cinque sconfitte. Nessuna vittoria, in un orario che non dà soddisfazioni ai bianconeri friulani.