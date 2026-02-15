Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cremonese-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Scontro diretto per la lotta salvezza allo Zini con entrambe le squadre a pari punti e reduci da un brutto momento
3 min
cremoneseGenoa
Cremonese-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale © LAPRESSE

CREMONA - La vittoria della Fiorentina a Como ha reso ancora più tesa la vigilia della Cremonese, scivolata a soli due punti sulla zona retrocessione. Quello contro il Genoa, ospite oggi allo Zini, è uno scontro diretto da non fallire visto che entrambe sono a quita 23 punti. I grigiorossi non vincono dal 7 dicembre e nelle ultime dieci uscite hanno messo assieme appena tre punti. Sul fronte squadra c’è da registrare il rientro di Bianchetti e Vandeputte, mentre Ceccherini si aggiunge agli indisponibili Faye, Bondo e Collocolo
Genoa al completo, anche Tommaso Baldanzi infatti è stato convocato e per la prima volta da inizio stagione non ci sono elementi indisponibili. Daniele De Rossi avrà dunque solo l’imbarazzo della scelta anche se l’ex trequartista della Roma, fermo da inizio gennaio, non è ancora al cento per cento e dunque appare difficile che possa partire titolare. Crescono invece le chance di vedere dal primo minuto il brasiliano Amorim che nella scorsa sfida contro il Napoli non si è alzato dalla panchina. De Rossi ha ammesso di essere rimasto impressionato e ormai sono due settimane che si allena con i nuovi compagni.

Cremonese-Genoa quote e consigli sulle puntate

Segui la diretta di Cremonese-Genoa su Tuttosport.com

Dove vedere Cremonese-Genoa streaming e diretta tv

Cremonese-Genoa gara valida per la 25ª giornata di campionato e in programma oggi alle 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremons e sarà visibile in streaming su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Cremonese-Genoa

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
A disposizione: Silvestri, Nava, Folino, Ceccherini, Floriani Mussolini, Payero, Zerbin, Djuric, Moumbagna, Sanabria. Indisponibili: Bianchetti, Bondo, Collocolo, Faye, Vandeputte. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bondo, Vardy

GENOA (3-5-2): Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Amorin, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Leali, Sommariva, Zatterstrom, Baldanzi, Ekhator, Otoa, Masini, Messias, Ellertsson, Onana, Sabelli, Cornet, Ekuban. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Masini, Marcandalli

Arbitro: Sozza (Seregno). Assistenti: Vecchi e Mastrodonato. IV uomo: Rapuano. Var: Mazzoleni. Avar: Gariglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS