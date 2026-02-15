Cremonese-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

CREMONA - La vittoria della Fiorentina a Como ha reso ancora più tesa la vigilia della Cremonese, scivolata a soli due punti sulla zona retrocessione. Quello contro il Genoa, ospite oggi allo Zini, è uno scontro diretto da non fallire visto che entrambe sono a quita 23 punti. I grigiorossi non vincono dal 7 dicembre e nelle ultime dieci uscite hanno messo assieme appena tre punti. Sul fronte squadra c’è da registrare il rientro di Bianchetti e Vandeputte, mentre Ceccherini si aggiunge agli indisponibili Faye, Bondo e Collocolo

Genoa al completo, anche Tommaso Baldanzi infatti è stato convocato e per la prima volta da inizio stagione non ci sono elementi indisponibili. Daniele De Rossi avrà dunque solo l’imbarazzo della scelta anche se l’ex trequartista della Roma, fermo da inizio gennaio, non è ancora al cento per cento e dunque appare difficile che possa partire titolare. Crescono invece le chance di vedere dal primo minuto il brasiliano Amorim che nella scorsa sfida contro il Napoli non si è alzato dalla panchina. De Rossi ha ammesso di essere rimasto impressionato e ormai sono due settimane che si allena con i nuovi compagni.