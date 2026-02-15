Parma-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Parma ospita il Verona all'incontro valido per la 25ª giornata di campionato. Già reduci dal successo nel derby del Dall'Ara, i Ducali di Cuesta scendono in campo con 26 punti e un margine di 5 lunghezze dal terzultimo posto. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Sammarco - chiamato a sostituire l'esonerato Zanetti - che al Tardini si presenta con 15 punti che valgono l'ultimo posto in classifica. All'Andata al Bentegodi finì 2-1 per gli ospiti: a decidere l'incontro fu la doppietta di Pellegrino. La prossima giornata, Parma e Verona saranno impegnate rispettivamente contro Milan (22/02 a San Siro) e Sassuolo (20/02 al Mapei).
Parma-Verona: diretta e dove vederla
L'incontro tra le formazioni di Cuesta e Sammarco è in programma alle ore 15 di domenica 15 febbraio. Sarà possibile assistere all'evento in streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
Parma-Verona: le probabili formazioni
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Rinaldi, Casentini, Drobnic, Valenti, Carboni, Estevez, Sorensen, Ordonez, Oristanio, Cremaschi, Elphege, Mikolajewski.
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Serdar, Frese; Sarr, Orban. Allenatore: Sammarco.
A disposizione: Perilli, Toniolo, Slotsager, Oyegoke, Popovic, Akpa Akpro, Lirola, Bradaric, Harroui, Fallou, Mosquera, Isaac, Vermesan, Bowie.
Arbitro: Pairetto (Nichelino); Assistenti: Bahr–El Filali; Quarto ufficiale: Marinelli; Var: Paterna; Ass. Var: Maresca.