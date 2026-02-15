Parma-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Parma ospita il Verona all'incontro valido per la 25ª giornata di campionato. Già reduci dal successo nel derby del Dall'Ara, i Ducali di Cuesta scendono in campo con 26 punti e un margine di 5 lunghezze dal terzultimo posto. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Sammarco - chiamato a sostituire l'esonerato Zanetti - che al Tardini si presenta con 15 punti che valgono l'ultimo posto in classifica. All'Andata al Bentegodi finì 2-1 per gli ospiti: a decidere l'incontro fu la doppietta di Pellegrino. La prossima giornata, Parma e Verona saranno impegnate rispettivamente contro Milan (22/02 a San Siro) e Sassuolo (20/02 al Mapei).