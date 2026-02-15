Tuttosport.com
Napoli-Roma, diretta Serie A: risultato in tempo reale, Conte sfida Gasperini

Al Maradona i campioni d'Italia ospitano i giallorossi: big match che mette in palio tre punti preziosi per le ambizioni delle due squadre
20:45
Serie A - 15.02.2026
Diego Armando Maradona

20:45
NAPOLI - Benvenuti nella diretta di Napoli-Roma con il sipario pronto ad alzarsi sul Maradona per il big match del posticipo del 25° turno di Serie A. Agli azzurri di Antonio Conte resta solo il campionato, dopo l'eliminazione in Champions League è arrivata quella in Coppa Italia contro il Como ai rigori: la classifica dice 49 punti, grazie anche alle due vittorie consecutive contro Fiorentina e Genoa. I giallorossi di Gian Piero Gasperini hanno invece l'occasione di agganciare proprio il Napoli in classifica, perché con il successo all'Olimpico contro il Cagliari i capitolini sono saliti a 46 punti, e staccare la Juventus di Spalletti rimasta bloccata dopo il ko nel derby d'Italia contro l'Inter a San Siro. All'Olimpico all'andata terminò 1-0 con la rete decisiva di Neres, ora un nuovo capitolo della super sfida tra Napoli e Roma.

19:48

Ufficiale Napoli, le scelte di Conte

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte.

19:46

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

19:44

La squadra arbitrale

Arbitro: Colombo di Como
Assistenti: Zingarelli-Bercigli
IV Uomo: Marcenaro
Var: Abisso
Avar: Aureliano

19:43

La probabile formazione della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

19:30

La probabile formazione del Napoli

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte.
 

19:15

Dove vedere Napoli-Roma

Napoli-Roma, gara valida per il 25° turno di Serie A, è in programma domenica 15 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva in diretta sull'app di Dazn o su Dazn1, canale 214 di Sky.
 

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

