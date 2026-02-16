Pagelle Napoli-Roma: Spinazzola straripante, Soulé non brilla. Rrahmani il peggiore, Malen trascinatore

NAPOLI - Quanto incide il mercato di gennaio? La risposta è nel pareggio tra Napoli e Roma. Perché se Malen ha cambiato la squadra di Gasperini, Alisson Santos ha evitato la sconfitta degli azzurri. Il 2-2 permette ai campioni d’Italia di aumentare il vantaggio in zona Champions di 4 punti sulla Juventus, quinta in classifica, mentre la Roma resta a -3. I voti della sfida del Diego Armando Maradona
Pagelle Napoli
Milinkovic-Savic 6 Paga caro una serata no della propria retroguardia.
Beukema 6 Il meno peggio della difesa.
Rrahmani 5 Malen lo ubriaca, Wesley lo costringe al fallo. Il peggiore dietro. Alisson 7.5 (25' st) Che impatto! Corsa, gol, personalità.
Buongiorno 5.5 In ritardo su Zaragoza sull'1-0 della Roma.
Gutierrez 5 Poco propositivo e troppo disattento.
Lobotka 6 Sempre nel vivo della manovra, pur toccando pochi palloni.
Elmas 6.5 Non è il suo ruolo, eppure "Una vita da mediano" di Ligabue sembra la sua canzone. Gilmour (34' st) ng.
Spinazzola 7 Con la Roma si trasforma: gol dell'ex e doppietta sfiorata. Olivera (25' st) 6 Dà una mano in difesa.
Vergara 5.5 Senza tuta da supereroe. Giovane (34' st) 6 Entra e manda in gol Alisson.
Politano 5.5 Non è al 100% e si vede. Senza spunto, meglio in ripiegamento. Mazzocchi (40' st) ng.
Hojlund 5.5 Perde il duello a distanza con Malen.
All. Conte 6 Il Napoli soffre, ma non si arrende. A immagine e somiglianza del proprio condottiero.
Pagelle Roma
Svilar 6 Non può nulla sul tiro deviato di Spinazzola, salva la Roma in un paio di frangenti, anche nel finale.
Mancini 6 Limita Vergara, soffre con l'ingresso di Alisson.
Ndicka 6.5 Prestazione solida, la marcatura di Hojlund gli impedisce di farsi vedere in area avversaria, ma dietro non sbaglia nulla.
Ghilardi 6 Altra prova positiva, Gasperini ormai si fida di lui.
Celik 5 Meglio in avanti che dietro, dove soffre prima Spinazzola, poi Alisson.
Pisilli 5.5 Buon inizio, poi si perde. La sua deviazione mette fuorigioco Alisson. El Aynaoui (20' st) 6 L'unico cambio azzeccato di Gasperini, dà mano importante in mezzo.
Cristante 6 Scherma e rimedia agli errori dei compagni.
Wesley 6.5 Si accende a sprazzi nel primo tempo, poi alza i giri nella ripresa e si procura il rigore del momentaneo 2-1. Tsimikas (20' st) 5.5 Rivedibile, da un suo errore nasce il 2-2.
Pellegrini 5.5 Va a una velocità diversa rispetto ai propri compagni. Venturino (20' st) 5.5 Qualche buono spunto, il ragazzo si farà.
Zaragoza 6 Bagna l'esordio in Serie A con l'assist vincente per Malen. Promosso. Soulé (1' st) 5 Con lui in campo la Roma gioca in 10, mai in partita.
Malen 8 L'uomo del momento. Cinque gol in cinque partite. Trascinatore. Vaz (28' st) 5.5 Deve ambientarsi, nel finale spreca una buona chance.
All. Gasperini 6 Bene fino al 2-1. Cambi rivedibili, la Roma si abbassa dopo l'uscita di Malen e sfuma la prima vittoria in un big-match.
ARBITRO
Colombo 6 Gara fin troppo corretta. Sul fallo da rigore non espelle Rrahmani perchè lo interpreta come un tentativo genuino di giocare il pallone.
