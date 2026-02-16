Pagelle Napoli-Roma: Spinazzola straripante, Soulé non brilla. Rrahmani il peggiore, Malen trascinatore

NAPOLI - Quanto incide il mercato di gennaio? La risposta è nel pareggio tra Napoli e Roma . Perché se Malen ha cambiato la squadra di Gasperini , Alisson Santos ha evitato la sconfitta degli azzurri. Il 2-2 permette ai campioni d’Italia di aumentare il vantaggio in zona Champions di 4 punti sulla Juventus , quinta in classifica, mentre la Roma resta a -3. I voti della sfida del Diego Armando Maradona

Pagelle Napoli

Milinkovic-Savic 6 Paga caro una serata no della propria retroguardia.

Beukema 6 Il meno peggio della difesa.

Rrahmani 5 Malen lo ubriaca, Wesley lo costringe al fallo. Il peggiore dietro. Alisson 7.5 (25' st) Che impatto! Corsa, gol, personalità.

Buongiorno 5.5 In ritardo su Zaragoza sull'1-0 della Roma.

Gutierrez 5 Poco propositivo e troppo disattento.

Lobotka 6 Sempre nel vivo della manovra, pur toccando pochi palloni.

Elmas 6.5 Non è il suo ruolo, eppure "Una vita da mediano" di Ligabue sembra la sua canzone. Gilmour (34' st) ng.

Spinazzola 7 Con la Roma si trasforma: gol dell'ex e doppietta sfiorata. Olivera (25' st) 6 Dà una mano in difesa.

Vergara 5.5 Senza tuta da supereroe. Giovane (34' st) 6 Entra e manda in gol Alisson.

Politano 5.5 Non è al 100% e si vede. Senza spunto, meglio in ripiegamento. Mazzocchi (40' st) ng.

Hojlund 5.5 Perde il duello a distanza con Malen.

All. Conte 6 Il Napoli soffre, ma non si arrende. A immagine e somiglianza del proprio condottiero.