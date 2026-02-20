Sassuolo-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

REGGIO EMILIA - Ad aprire la 26ª giornata del campionato di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Verona. Dopo un momento complicato, i neroverdi di Fabio Grosso sono tornati a correre veloce conquistando tre vittorie nelle ultime quattro: dopo il successo interno contro la Cremonese firmato Fadera e il 3-1 alla Cetilar Arena contro il Pisa, gli emiliani sono caduti in casa contro l'Inter (5-0) ma si sono rifatti con gli interessi nell'ultimo turno al Bluenergy Stadium contro l'Udinese battendo 2-1 i friulani in rimonta. Con 32 punti Berardi e compagni occupano il decimo posto in classifica e hanno un buon margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Gli scaligeri, invece, sono ultimi a quota 15 insieme al Pisa. Sollevato dall'incarico Paolo Zanetti, la squadra è passata a Paolo Sammarco che, però, dopo il pareggio nello scontro diretto contro il Pisa (0-0) nell'ultima uscita ha perso 2-1 al Tardini contro il Parma in pieno recupero (decisivo Mateo Pellegrino di testa): quattordicesimo ko stagionale in campionato per i gialloblù che hanno vinto solo due volte e pareggiato in nove occasioni. I veneti hanno anche la peggiore differenza reti con appena 19 gol realizzati e ben 43 subiti. All'andata, 3 ottobre, il Sassuolo sbancò il Bentegodi grazie al sigillo di Pinamonti, bravo a raccogliere la respinta di Montipò dopo aver fallito un calcio di rigore.