Sassuolo-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

REGGIO EMILIA - Ad aprire la 26ª giornata del campionato di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Verona. Dopo un momento complicato, i neroverdi di Fabio Grosso sono tornati a correre veloce conquistando tre vittorie nelle ultime quattro: dopo il successo interno contro la Cremonese firmato Fadera e il 3-1 alla Cetilar Arena contro il Pisa, gli emiliani sono caduti in casa contro l'Inter (5-0) ma si sono rifatti con gli interessi nell'ultimo turno al Bluenergy Stadium contro l'Udinese battendo 2-1 i friulani in rimonta. Con 32 punti Berardi e compagni occupano il decimo posto in classifica e hanno un buon margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Gli scaligeri, invece, sono ultimi a quota 15 insieme al Pisa. Sollevato dall'incarico Paolo Zanetti, la squadra è passata a Paolo Sammarco che, però, dopo il pareggio nello scontro diretto contro il Pisa (0-0) nell'ultima uscita ha perso 2-1 al Tardini contro il Parma in pieno recupero (decisivo Mateo Pellegrino di testa): quattordicesimo ko stagionale in campionato per i gialloblù che hanno vinto solo due volte e pareggiato in nove occasioni. I veneti hanno anche la peggiore differenza reti con appena 19 gol realizzati e ben 43 subiti. All'andata, 3 ottobre, il Sassuolo sbancò il Bentegodi grazie al sigillo di Pinamonti, bravo a raccogliere la respinta di Montipò dopo aver fallito un calcio di rigore.
SEGUI SASSUOLO-VERONA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Sassuolo-Verona: diretta tv e straming
Sassuolo-Verona, anticipo della 26ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni di Sassuolo-Verona
SASSUOLO (4-2-3-1): Muric; Walukiewicz, Idzes, Felipe, Doig; Koné, Lipani; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Grosso.
A disposizione: Satalino, Zacchi, Coulibaly, Garcia, Wranckx, Iannoni, Bakola, Fadera, Moro, Volpato, Nzola.
VERONA (3-5-2): Montipò; V. Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Al Musrati, Harroui, Frese; Sarr, Bowie. Allenatore: Sammarco.
A disposizione: Perilli, Toniolo, Slotsager, Oyegoke, Popovic, Fallou, Masquera, Isaac, Vermesan.
ARBITRO: Marinelli di Tivoli. ASSISTENTI: Yoshikawa-Biffi. IV UFFICIALE: Massa. VAR: Mazzoleni. ASS.VAR: Giua.