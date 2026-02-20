Lecce-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

LECCE - Dopo il crollo in Norvegia contro il Bodo Glimt, l'Inter torna con la testa al campionato per mantenere il vantaggio in vetta alla classifica di Serie A. Chivu perde Lautaro Martinez per infortunio e non avrà neanche Barella e Calhanoglu, squalificati (e il turco anche con un problema fisico). Rispetto alla Champions torneranno Bisseck, Dimarco e Thuram dal primo minuto, l'obiettivo è quello di espugnare il Via del Mare dove ad attendere in nerazzurri ci sarà un Lecce alla ricerca di punti salvezza e in serie positiva da due partite. Di Francesco non potrà contare su Berisha, Camarda, Gorter e Perez per infortunio. In attacco dovrebbe giocare Cheddira, ballottaggio a sinistra tra Sottil e Banda. Atteso spettacolo con l'Inter che dovrà gestire anche le forze in vista del ritorno contro il Bodo a San Siro dove dovrà rimontare i due gol di svantaggio per accedere agli ottavi.