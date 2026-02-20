Tuttosport.com
Lecce-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Dopo il ko nell'andata del playoff Champions con il Bodo, Chivu cerca il riscatto in campionato affrontando i giallorossi di Di Francesco al Via del Mare
3 min
Lecce-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A© Marco Canoniero

LECCE - Dopo il crollo in Norvegia contro il Bodo Glimt, l'Inter torna con la testa al campionato per mantenere il vantaggio in vetta alla classifica di Serie A. Chivu perde Lautaro Martinez per infortunio e non avrà neanche Barella e Calhanoglu, squalificati (e il turco anche con un problema fisico). Rispetto alla Champions torneranno Bisseck, Dimarco e Thuram dal primo minuto, l'obiettivo è quello di espugnare il Via del Mare dove ad attendere in nerazzurri ci sarà un Lecce alla ricerca di punti salvezza e in serie positiva da due partite. Di Francesco non potrà contare su Berisha, Camarda, Gorter e Perez per infortunio. In attacco dovrebbe giocare Cheddira, ballottaggio a sinistra tra Sottil e Banda. Atteso spettacolo con l'Inter che dovrà gestire anche le forze in vista del ritorno contro il Bodo a San Siro dove dovrà rimontare i due gol di svantaggio per accedere agli ottavi.

Lecce-Inter: diretta tv e streaming

Lecce-Inter, anticipo della 26ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.00 al Via del Mare di Lecce e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214). Inoltre sarà possibile seguire la diretta testuale sul sito di Tuttosport.

Le probabili formazioni di Lecce-Inter

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Gaspar, Jean, Ndaba, Fofana, Ngom, Helgason, Sala, Marchwinski, Ndri, Banda, Stulic. Squalificati: -. Diffidati: -.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Darmian; Dimarco, Sucic, Mkhitaryan, Diouf, Luis Henrique; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Akanji, Bastoni, Carlos Augusto, Cocchi, Bovo, Zielinski, Frattesi, Lavelli, Bonny. Squalificati: Barella, Calhanoglu. Diffidati: Bastoni.

ARBITRO: Manganiello. ASSISTENTI: Rossi-Dei Giudici. IV UFFICIALE: Dionisi. VAR: Paterna. ASS.VAR: Aureliano.

