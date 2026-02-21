Cagliari-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

CAGLIARI - La sconfitta con il Lecce ha raffreddato l’ambiente. Anche perché arrivata dopo l’altra battuta d’arresto in casa-Roma. Ora per il Cagliari il segnale rosso di pericolo si è riacceso, quando pareva invece che i rossoblù si fossero assestati in una posizione di relativa tranquillità. Arriva una Lazio che, seppur in crisi societaria, sul campo ha una componente tecnica di livello. Pisacane non recupera nessuno degli infortunati: lo stesso Folorunsho, che in settimana si è unito al gruppo, non ha tuttavia recuperato completamente. Sarri prova a ricompattare la sua Lazio. Vuole un finale di stagione d’orgoglio, nonostante rimanga soltanto la Coppa Italia per regalarsi una soddisfazione e pure l’accesso in Europa. Di certo la classifica resta anonima, in un limbo senza sbocchi e col rischio di scivolare ancora più in basso. Per questo la Lazio, stasera a Cagliari, non può fallire l’appuntamento con la vittoria per la terza gara consecutiva, dopo non aver mai vinto in trasferta per oltre un mese. Sarri proverà ad uscirne tramite la forza del suo gruppo, sempre più solo in giro per l’Italia, visto il divieto di trasferta a cui è sottoposta la tifoseria biancoceleste oltre allo sciopero del tifo che andrà avanti ad oltranza all’Olimpico