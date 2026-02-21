Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cagliari-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Voglia di riscatto per i sardi dopo le due sconfitte consecutive, i biancocelesti per l'orgoglio ed il 3° successo filato
4 min
CagliariLazio
Cagliari-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale © Marco Canoniero

CAGLIARI - La sconfitta con il Lecce ha raffreddato l’ambiente. Anche perché arrivata dopo l’altra battuta d’arresto in casa-Roma. Ora per il Cagliari il segnale rosso di pericolo si è riacceso, quando pareva invece che i rossoblù si fossero assestati in una posizione di relativa tranquillità. Arriva una Lazio che, seppur in crisi societaria, sul campo ha una componente tecnica di livello. Pisacane non recupera nessuno degli infortunati: lo stesso Folorunsho, che in settimana si è unito al gruppo, non ha tuttavia recuperato completamente. Sarri prova a ricompattare la sua Lazio. Vuole un finale di stagione d’orgoglio, nonostante rimanga soltanto la Coppa Italia per regalarsi una soddisfazione e pure l’accesso in Europa. Di certo la classifica resta anonima, in un limbo senza sbocchi e col rischio di scivolare ancora più in basso. Per questo la Lazio, stasera a Cagliari, non può fallire l’appuntamento con la vittoria per la terza gara consecutiva, dopo non aver mai vinto in trasferta per oltre un mese. Sarri proverà ad uscirne tramite la forza del suo gruppo, sempre più solo in giro per l’Italia, visto il divieto di trasferta a cui è sottoposta la tifoseria biancoceleste oltre allo sciopero del tifo che andrà avanti ad oltranza all’Olimpico

Cagliari-Lazio quote e consigli sulle puntate

Segui la diretta di Cagliari-Lazio su Tuttosport.com

Dove vedere Cagliari-Lazio streaming e diretta tv 

Cagliari-Lazio gara valida per la 26ª giornata di Serie e in programma questa sera alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari e sarà visibile su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), sull’app SkyGo e sulla piattaforma Now In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Rodrihuez, Obert; Adopo, Sulemana; Palestra, Mazzitelli, Esposito; Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Ciocci, Sherri, Dossena, Idrissi, Raterink, Zé Pedro, A. Albarracin, Liteta, Mendy, Pavoletti, Trepy. Indisponibili: Belotti, Borrelli, Deiola, Felici, Folorunsho, Gaetano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Esposito, Gaetano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Motta, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Tavares, Belahyane, Rovella, Przyborek, Cancellieri, Zaccagni, Dia, Ratkov. Indisponibili: Basic, Gigot, Gila, Lazzari, Pedro. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cancellieri

Arbitro: Rapuano (Rimini). Assistenti: Costanzo e Fontani. IV uomo: Galiò. Var: Maggioni. Avar: Maresca.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS