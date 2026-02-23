Pagelle Milan-Parma: Rabiot-Modric a motore spento. Valenti un muro, Pellegrino lotta. Leao e Troilo...

Si ferma il Milan , che a San Siro viene sconfitto 1-0 dal Parma e perde decisamente contatto con la vetta della classifica occupata dal'Inter, ormai distante dieci punti. Il sogno scudetto rischia di tramontare definitivamente per Modric e compagni, battuti dal contestato gol di Troilo nel finale (la rete era stata annullata dall'arbitro Piccinini, che poi ha cambiato idea una volta al Var). Di contro, vittoria d'oro per il Parma di Carlos Cuesta, che sale così al dodicesimo posto e allontana la zona retrocessione.

Pagelle Milan

Maignan 5.5 Rimane inchiodato sull’angolo del gol vittoria del Parma.

Tomori 5.5 Tante, troppe imprecisioni. Parte male, infatti il Parma crea la prima palla gol dalla sua zona. In spinta è nullo. Athekame (41’ st) ng.

De Winter 6 Devia la girata di Pellegrino a inizio partita, evitando che il Milan capitolasse subito.

Bartesaghi 5.5 Partita dai due volti: bene nel primo tempo, scende nel secondo. Troilo gli salta in testa sul gol.

Saelemaekers 5 Svaria, soprattutto nel primo tempo, cercando di creare dubbio nei difensori del Parma. Il problema, serio per il Milan, è che non azzecca una scelta tecnica che sia una.

Loftus-Cheek ng Esce per un colpo fortuito alla testa rimediato da Corvi. Jashari (11’ pt) 6 Entra a freddo, cresce nel corso della partita con diversi recuperi ed è l’unico che appare pimpante. Nkunku (41’ st) ng.

Modric 5.5 Nella sera in cui il Milan interrompe la sua lunga striscia di imbattibilità, anche il croato dà segni di appannamento.

Rabiot 5.5 Torna dalla squalifica, ma sembra anestetizzato anche lui. Ha una chance nel primo tempo, ma al posto di andare di testa per la porta, la gioca all’indietro. Non alza il ritmo.

Estupinan 5 Gioca quasi sempre il pallone all’indietro. E per un esterno non è proprio un complimento. Pavlovic (17’ st) 6 Prova a suonare la carica, con fisicità e dinamismo. Non basta.

Pulisic 5.5 Ha un cabotaggio limitato. Cerca il suo posto dentro la partita come un’anima in pena. Füllkrug (17’ st) 5.5 Un solo tiro verso la porta del Parma. Poi poco o nulla.

Leao 6 Appare in crescita fisica. Colpisce un palo su cross di Rabiot. Dura predicare quasi nel deserto.

All. Landucci 5 Il Milan interrompe la sua serie di risultati utili mostrando tutti i suoi limiti nella fase offensiva. Manca il coraggio di provare a vincerla prima del gol di Troilo. Tardivi i cambi in avanti.