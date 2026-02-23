Pagelle Milan-Parma: Rabiot-Modric a motore spento. Valenti un muro, Pellegrino lotta. Leao e Troilo...

Si ferma il Milan, che a San Siro viene sconfitto 1-0 dal Parma e perde decisamente contatto con la vetta della classifica occupata dal'Inter, ormai distante dieci punti. Il sogno scudetto rischia di tramontare definitivamente per Modric e compagni, battuti dal contestato gol di Troilo nel finale (la rete era stata annullata dall'arbitro Piccinini, che poi ha cambiato idea una volta al Var). Di contro, vittoria d'oro per il Parma di Carlos Cuesta, che sale così al dodicesimo posto e allontana la zona retrocessione.
Pagelle Milan
Maignan 5.5 Rimane inchiodato sull’angolo del gol vittoria del Parma.
Tomori 5.5 Tante, troppe imprecisioni. Parte male, infatti il Parma crea la prima palla gol dalla sua zona. In spinta è nullo. Athekame (41’ st) ng.
De Winter 6 Devia la girata di Pellegrino a inizio partita, evitando che il Milan capitolasse subito.
Bartesaghi 5.5 Partita dai due volti: bene nel primo tempo, scende nel secondo. Troilo gli salta in testa sul gol.
Saelemaekers 5 Svaria, soprattutto nel primo tempo, cercando di creare dubbio nei difensori del Parma. Il problema, serio per il Milan, è che non azzecca una scelta tecnica che sia una.
Loftus-Cheek ng Esce per un colpo fortuito alla testa rimediato da Corvi. Jashari (11’ pt) 6 Entra a freddo, cresce nel corso della partita con diversi recuperi ed è l’unico che appare pimpante. Nkunku (41’ st) ng.
Modric 5.5 Nella sera in cui il Milan interrompe la sua lunga striscia di imbattibilità, anche il croato dà segni di appannamento.
Rabiot 5.5 Torna dalla squalifica, ma sembra anestetizzato anche lui. Ha una chance nel primo tempo, ma al posto di andare di testa per la porta, la gioca all’indietro. Non alza il ritmo.
Estupinan 5 Gioca quasi sempre il pallone all’indietro. E per un esterno non è proprio un complimento. Pavlovic (17’ st) 6 Prova a suonare la carica, con fisicità e dinamismo. Non basta.
Pulisic 5.5 Ha un cabotaggio limitato. Cerca il suo posto dentro la partita come un’anima in pena. Füllkrug (17’ st) 5.5 Un solo tiro verso la porta del Parma. Poi poco o nulla.
Leao 6 Appare in crescita fisica. Colpisce un palo su cross di Rabiot. Dura predicare quasi nel deserto.
All. Landucci 5 Il Milan interrompe la sua serie di risultati utili mostrando tutti i suoi limiti nella fase offensiva. Manca il coraggio di provare a vincerla prima del gol di Troilo. Tardivi i cambi in avanti.
Pagelle Parma
Corvi 7 Grande chiusura su Leao al 9’ st, che tiene in partita il Parma. Manda involontariamente Loftus-Cheek all’ospedale con un contatto più che dubbio. Bene anche nel primo tempo.
Delprato 6.5 Attento e concentrato. Estupinan gli rende simpatica la serata.
Troilo 7.5 Determinante il salvataggio su Pulisic immediatamente dopo quello di Corvi su Leao. Completa la sua partita con il gol su azione d’angolo che decide il match.
Valenti 6.5 Un muro nel chiudere gli spazi vitali e nel rende sterile il giro palla offensivo del Milan. Non concede mai linea di corsa pulita ai rossoneri.
Britschgi 6 Fa densità e non si scompone.
Bernabé 6 Nelle difficoltà offensive del Parma, è quello che risulta più acceso. Nicolussi Caviglia (15’ st) 6 Alza il muro in prima linea nell’assalto Milan.
Keita 6.5 Scherma Modric, impedendogli di poter aprire il gioco. Il fortino regge anche grazie a lui.
Ordonez 6 Corre tanto e si attacca a chiunque passi nella sua zona di campo. Sorensen (15’ st) 6 Cuesta ordina intensità difensiva. Compito eseguito.
Valeri 6 Disinnesca Saelemaekers mandandolo sempre sul mancino.
Strefezza 5.5 L’unica nota stonata dentro una serata da incorniciare per il Parma. Ondrejka (31’ st) ng.
Pellegrino 6 De Winter gli strozza la gioia del gol dopo pochi secondi di gioco. Si sbatte tantissimo. Estevez (48’ st) ng.
All. Cuesta 6.5 Vittoria che avvicina ulteriormente la salvezza.
Pagella arbitro
Piccinini 5.5 La coppia Var Campione-Pairetto lo richiama al monitor per poi portalo al cambiamento di decisione sul gol del Parma. Eppure le situazioni di Valenti-Maignan e Troilo-Bartesaghi sono due situazioni da campo e non dei chiari ed evidenti errori. E resta il dubbio sul colpo di Corvi a Loftus-Cheek.
