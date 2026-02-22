Tuttosport.com
Milan ko, festa Parma: Troilo gol, Piccinini convalida col Var. Fuga Inter, Chivu a +10 su Allegri!

I rossoneri cadono contro la formazione di Cuesta e lasciano scappare i nerazzurri nella corsa scudetto
3 min
Milan ko, festa Parma: Troilo gol, Piccinini convalida col Var. Fuga Inter, Chivu a +10 su Allegri!© LAPRESSE

Il Milan cade a San Siro! I rossoneri si arrendono ai Ducali che piazzano il colpo grazie al sigillo finale di Troilo all'80': marcatura convalidata da Piccinini dopo l'On Field Review. Gli uomini di Allegri - assente in panchina causa squalifica - rimediano la seconda sconfitta in campionato dopo il ko alla prima giornata e rientrano con un ritardo di 10 punti dall'Inter di Chivu, a sua volta uscita vincitrice dalla trasferta di Lecce. La formazione di Cuesta sale invece a quota 32 punti che valgono l'aggancio all'Udinese. Un incontro che ha conosciuto momenti di apprensione per Loftus-Cheek, costretto a lasciare il campo dopo 7 minuti di gioco a causa di uno scontro in area con CorviValenti. L'ex Chelsea resta a terra per circa 3 minuti, salvo poi essere trasportato in barella accompagnato dagli applausi del Meazza. Come mostrato delle immagini, il centrocampista classe '96 ha perso sangue dallo zigomo e dal naso senza tuttavia perdere conoscenza. Per lui, la rottura di alcuni denti e il trasporto in ospedale dove si è sottoposto ad ulteriori accertamenti. L'agenda del Milan prevede ora la gara esterna contro la Cremonese in programma domenica 1 marzo, mentre il Parma - già reduce dal successo sul Verona - riceverà il Cagliari venerdì 27 febbraio. 

Milan-Parma: il racconto della partita

Avvio di gara condizionato dall'infortunio di Loftus-Cheek, sostituito da Jashari, che agevole le manovre offensive del Milan. Al 36', Pulisic riceve in area da Saelemaekers e calcia di prima di intenzione, scontrandosi però con la pronta reazione di Corvi. Il Parma è comunque ben messo in campo, rischiando solamente al 41' sulla conclusione di Rabiot che sfiora lo specchio. Nella ripresa, l'ex Juve serve Leao, il cui tentativo si infrange sul palo. Nel finale, i Ducali vanno a segno con Troilo sugli sviluppi di un corner: marcatura convalidata da Piccinini dopo l'On Field Review. I rossoneri provano a pareggiare i conti, ma la formazione di Cuesta difende il vantaggio fino al triplice fischio. 

