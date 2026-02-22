Milan ko, festa Parma: Troilo gol, Piccinini convalida col Var. Fuga Inter, Chivu a +10 su Allegri!

Il Milan cade a San Siro! I rossoneri si arrendono ai Ducali che piazzano il colpo grazie al sigillo finale di Troilo all'80': marcatura convalidata da Piccinini dopo l'On Field Review. Gli uomini di Allegri - assente in panchina causa squalifica - rimediano la seconda sconfitta in campionato dopo il ko alla prima giornata e rientrano con un ritardo di 10 punti dall'Inter di Chivu, a sua volta uscita vincitrice dalla trasferta di Lecce. La formazione di Cuesta sale invece a quota 32 punti che valgono l'aggancio all'Udinese. Un incontro che ha conosciuto momenti di apprensione per Loftus-Cheek, costretto a lasciare il campo dopo 7 minuti di gioco a causa di uno scontro in area con Corvi e Valenti. L'ex Chelsea resta a terra per circa 3 minuti, salvo poi essere trasportato in barella accompagnato dagli applausi del Meazza. Come mostrato delle immagini, il centrocampista classe '96 ha perso sangue dallo zigomo e dal naso senza tuttavia perdere conoscenza. Per lui, la rottura di alcuni denti e il trasporto in ospedale dove si è sottoposto ad ulteriori accertamenti. L'agenda del Milan prevede ora la gara esterna contro la Cremonese in programma domenica 1 marzo, mentre il Parma - già reduce dal successo sul Verona - riceverà il Cagliari venerdì 27 febbraio.